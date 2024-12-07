Куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку: астролог ответила

Важно правильно поставить новогоднее дерево, чтобы следующий год был успешным.

Обычно елку ставят там, где есть место, а также – чтобы она органично вписалась в интерьер. Впрочем, важно, чтобы новогодняя красавица способствовала появлению энергии благополучия и счастья на следующий год.

Какие места в доме лучше всего подходят, чтобы установить новогоднюю елку в год Деревянной Зеленой Змеи, объяснила астролог Юлия Кузменчук.

По ее словам, наиболее благоприятные сектора для елки – северный и юго-западный, северо-восточный и восточный секторы.

"Если у вас никак не получается поставить елку в благоприятных местах и вы вынуждены установить новогоднюю красавицу в другом месте, тогда не включайте гирлянды и используйте украшения в цветах металла и воды: серебряный, белый, золотой, желтый, синий", — подчеркнула. она.

Астролог говорит, что нежелательно устанавливать новогоднюю елку в этом году в западном и северо-западном секторе, ведь это наиболее неблагоприятные места для новогодней елки.

Напомним, издание IFLScience напоминает, что вместе с елкой в ваш дом могут попасть нежелательные "гости".

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