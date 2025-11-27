ТСН в социальных сетях

Куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку: астролог ответила

Важно правильно поставить в доме или квартире новогоднее дерево, чтобы следующий год был успешным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Рождественская елка.

Рождественская елка / © Pexels

Новогодняя елка — это мощный активатор энергии дома. В зависимости от места, где она будет установлена в доме, и будет активироваться энергия. Поэтому важно знать, какие секторы подходят для установки елки, а какие — категорически неблагоприятны.

Где поставить елку, чтобы она принесла счастье и удачу в новом году, рассказала мастер по феншуй и астролог Юлия Кузьменчук.

По словам эксперта, секторы для установки новогоднего дерева можно разделить на благоприятные, нейтральные и наиболее неблагоприятные.

Наиболее благоприятные секторы для елки:

  • восток — можно украсить игрушками любого цвета;

  • юго-восток — синие, голубые, зеленые, красные игрушки.

Нейтральные секторы для елки:

  • запад — красные, оранжевые, бежевые, бордовые, коричневые оттенки;

  • северо-запад — белые, золотые, синие, голубые, серебряные;

  • центр — серебряные, золотые, белые, голубые, синие цвета.

Наиболее неблагоприятные секторы для елки:

  • северо-восток;

  • юг;

  • север;

  • юго-запад.

Напомним, мы писали о том, какие игрушки лучше не вешать на елку в 2026 году. Символ следующего года — Огненная Лошадь — любит изысканность и гармонию, зато ей не нравится неопрятность.

