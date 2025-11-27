- Дата публикации
-
Категория
Разное
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 1 мин
Куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку: астролог ответила
Важно правильно поставить в доме или квартире новогоднее дерево, чтобы следующий год был успешным.
Новогодняя елка — это мощный активатор энергии дома. В зависимости от места, где она будет установлена в доме, и будет активироваться энергия. Поэтому важно знать, какие секторы подходят для установки елки, а какие — категорически неблагоприятны.
Где поставить елку, чтобы она принесла счастье и удачу в новом году, рассказала мастер по феншуй и астролог Юлия Кузьменчук.
По словам эксперта, секторы для установки новогоднего дерева можно разделить на благоприятные, нейтральные и наиболее неблагоприятные.
Наиболее благоприятные секторы для елки:
восток — можно украсить игрушками любого цвета;
юго-восток — синие, голубые, зеленые, красные игрушки.
Нейтральные секторы для елки:
запад — красные, оранжевые, бежевые, бордовые, коричневые оттенки;
северо-запад — белые, золотые, синие, голубые, серебряные;
центр — серебряные, золотые, белые, голубые, синие цвета.
Наиболее неблагоприятные секторы для елки:
северо-восток;
юг;
север;
юго-запад.
