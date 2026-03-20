Куда лучше поставить лоток для кота: шесть правил, которые спасают нервы вашего любимца

Как пишут в Catsan, неправильное место для лотка может стать причиной стресса, неприятного запаха и даже нежелательных сюрпризов в квартире.

Где же лучше всего расположить лоток

Кошки любят покой и конфиденциальность. Идеально — тихий уголок, где никто не будет беспокоить вашего любимца. Но темный комод или труднодоступный подвал — точно не вариант. Кот просто откажется пользоваться лотком, если ему там неудобно.

Самые популярные места: ванная комната, спальня, гостиная — все зависит от планировки вашей квартиры. Главное, чтобы лоток был доступен, безопасен и тих.

Места, где лоток точно не стоит ставить

Проходные зоны. Коридор или кухня выглядят логично, но шум и постоянное движение раздражают кошек. Рядом с чашами для еды и воды. Кошки не любят «совмещать трапезу и туалет». Темные углы и шкафы. Конфиденциальность — хорошо, но полная изоляция вызывает дискомфорт. Вблизи техники. Стиральная машина или сушилка могут испугать даже самого спокойного кота. Возле другого лотка. Кошки территориальные: если несколько кошек, расставляйте лотки по отдельности. Труднодоступные места. Лоток, до которого кот не может добраться, просто останется пустым.

Котята и летние коты — особый случай

Маленьким котятам и стареньким котам важно, чтобы лоток был легко доступен. Высокие бортики или лестница может стать настоящей проблемой. Выбирайте низкие модели и располагайте их на уровне, доступном пушистику.

Лоток в маленькой квартире — возможно

Места мало, но лоток нужен. Используйте все правила: тихо, доступно, комфортно. Ванная комната зачастую становится лучшим вариантом.

Можно ли ставить лоток в спальне

Да, если вам это не мешает. Кошки любят уют, и спальня может быть идеальным вариантом. Главное — следить за запахом, потому что кот не потерпит упущения.

Сколько лотков нужно

Эксперты советуют: один лоток на кота плюс один дополнительный. Котята нуждаются больше, потому что часто так увлечены игрой, что забывают о туалете.

Можно ли передвигать лоток

Нет, потому что коты это заметят! Они привыкли к рутине, и смена места может привести к тому, что они откажутся воспользоваться лотком. Если передвигать — делайте это осторожно и выбирайте тихий, удобный и безопасный уголок.