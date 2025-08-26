Куда на самом деле улетают аисты: зоолог объяснил удивительные маршруты птиц

Аисты / © Pexels

Перелет птиц, в частности аистов , является естественным явлением, и, по мнению зоологов, миграционная вариативность способствует выживанию вида. Анатолий Подобайло, доцент кафедры экологии и зоологии КНУ им. Т.Г. Шевченко объяснил, что лететь одной большой стаей опасно.

Об этом пишет Telegraf .

Он развенчал мифы о народных приметах, согласно которым аисты прилетают на Благовещение, а улетают 19 августа. По его словам, сроки миграции могут колебаться, и за последние 30 лет птицы начали возвращаться раньше и улетать позже из-за изменения климата.

Время – решающий фактор. Чем раньше пара прилетает, тем больше времени занимает выращивание здорового потомства. Опоздание может привести к тому, что птенцы не успеют окрепнуть до отлета.

Использование воздушных потоков. Перед осенним перелетом аисты собираются в небольшие группы и ждут благоприятных погодных условий. Они используют теплые восходящие потоки воздуха, позволяющие им преодолевать сотни километров, почти не тратя энергии.

Миграция молодняка. Молодые птицы, как правило, улетают чуть раньше взрослых. Похоже отметил, что перелет не является семейной традицией — молодые птицы отправляются в путешествие без родителей, что повышает их шансы на выживание.

Путь в Африку. Аисты из Украины летят вдоль Днепра, огибают Черное море через Румынию и Болгарию, затем через Ближний Восток в Африку. Это путешествие занимает более месяца, а птицы ориентируются по солнцу, звездам, магнитному полю Земли и рельефу местности.

Размножение. В Африке аисты не выводят потомства из-за неблагоприятного засушливого климата и недостатка пищи.

Напомним, Катя — самый молодой аист в семье пары аистов Одарки и Грицика — успешно завершила реабилитацию и уже полетела со стаей.

История этой аиста началась в мае, когда ее нашел Анатолий Подобайло, соучредитель Национального природного парка «Пирятинский». Именно здесь расположены гнездо Грицика и Одарки. Тогда взрослый аист вынес Катюшке из гнезда — вероятно, из-за ее слабости. Птенец оказался на земле, но его успели заметить и оказать помощь.

Аисты — перелетные птицы, которые зимуют в Африке, но каждый год возвращаются в Европу, в частности в Украину, чтобы размножаться.