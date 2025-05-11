Куда нужно наносить духи, чтобы аромат держался целый день: полезный трюк

В том, как правильно наносить ароматы, существует много нюансов, которые могут повлиять на их стойкость. Места, на которые наносятся духи, а также условия их хранения могут оказать значительное влияние на то, как долго аромат будет оставаться на вашей коже. Рассказываем, ссылаясь на видео ТікТок, как нужно наносить духи, чтобы аромат держался очень долго.

Лучше всего духи наносить на одежду, так аромат будет держаться целый день.

Чтобы аромат окутывал вас в течение дня, его лучше всего наносить на внешнюю сторону руки. Когда вы будете жестикулировать, запах будет распространяться и те, кому вы будете что-то рассказывать, также будут чувствовать ваши духи.

Духи нужно наносить на чистую кожу, сразу после того, как вы приняли душ. Тогда они будут держаться гораздо дольше.

Опрыскивать волосы не желательно, потому что духи содержат спирт, который будет пересушивать локоны.

Духи ни в коем случае нельзя растирать на теле, потому что они нагреваются, поэтому меняется их молекулярный состав и запах тоже. Для этого на флаконе существует специальный пульверизатор, которым следует распылять средство.

Храните духи в холодном, темном и сухом месте. Флакончик лучше держать в упаковке изготовителя. Они обычно разработаны для обеспечения оптимальных условий для хранения средства.