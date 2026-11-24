Где сушить посуду: финский сушильный шкаф / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Обычная пластиковая сушилка возле мойки постепенно уступает место более продуманному решению. Она занимает рабочую поверхность, собирает воду и создает чувство беспорядка, особенно на небольшой кухне. В то же время мировые дизайнеры советуют использовать пространство над мойкой, скрытые системы хранения и встроенные конструкции. Одно из самых интересных решений описывает британское издание Livingetc: дизайнер Эмми Гикс рекомендует встраивать сушилку непосредственно в навесной шкаф над раковиной. Такой вариант помогает освободить столешницу и сделать кухню визуально более аккуратной.

Финский сушильный шкаф — главная альтернатива обычной сушилке

Это решение давно используют в Финляндии: вместо отдельной конструкции возле мойки устанавливают специальный шкаф с решетчатыми полками. На них ставят тарелки, чашки и другую вымытую посуду, а вода стекает непосредственно в раковину через открытую нижнюю часть конструкции.

Реклама

После мытья посуду не нужно перекладывать на полку или вытирать полотенцем. Он высыхает внутри шкафа, а когда дверца закрыта, кухня остается визуально чистой. Как объясняет издание Martha Stewart, такая система одновременно выполняет функцию сушилки и места хранения посуды.

Реклама

Важно предусмотреть вентиляцию, влагостойкие материалы и правильный отвод воды. Мокрые тарелки нужно расставлять вертикально, а не складывать друг на друга.

Еще три современных способа сушить посуду

Сушилка над мойкой. Металлическая конструкция устанавливается над раковиной или крепится к стене. Вода стекает прямо в мойку, а рабочая поверхность остается свободной. Это особенно удобно для небольших кухонь.

Рулонная сушилка. Гибкая конструкция из металлических планок или силиконового покрытия размещается над раковиной. После использования ее можно свернуть и убрать в ящик. Такой вариант рекомендуют дизайнеры, которых опрашивало американское издание TODAY.

Выдвижной сушильный ящик. Внутри нижней кухонной тумбы обустраивают специальную конструкцию для тарелок и чашек с поддоном для воды. Она прячет посуду от посторонних глаз и не занимает места на столешнице. После высыхания посуду нужно убрать, а ящик проветрить.

Какой вариант выбрать для своей кухни

Если планируете новый кухонный гарнитур, лучше всего предусмотреть финский сушильный шкаф над мойкой. Если ремонт уже завершен, подойдет рулонная сушилка или компактная стеновая конструкция.

Главная идея современного дизайна проста: посуда должна сушиться там, где ее моют, а не занимать место для приготовления пищи. Именно поэтому скрытые и встроенные сушильные системы становятся практической альтернативой обычным сушилкам на столешнице.

Новости партнеров

Новости партнеров