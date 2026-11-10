Кухня будет более дорогой и просторной: как дизайнеры предлагают ставить холодильник

Как разместить холодильник на кухне / © www.freepik.com/free-photo

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Большой холодильник нередко становится самым броским предметом на кухне. Он может выступать за линию мебели, перегружать место и нарушать целостность интерьера. Как пишет ресурс «Радио Трек», с 2026 года дизайнеры предлагают другой подход: не выставлять технику на первый план, а объединять ее с мебелью и скрытыми системами хранения. Об этом говорится в материале издания House Beautiful.

Холодильник часто прячут в высокую мебельную колонну

Одно из самых заметных направлений современного кухонного дизайна — размещение большой бытовой техники в едином вертикальном блоке. Холодильник устанавливают рядом с духовым шкафом, микроволновкой и высокими шкафами для посуды и продуктов.

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Все модули оформляют одинаковыми фасадами, часто до самого потолка. Благодаря этому, вместо нескольких отдельных предметов образуется цельная мебельная композиция. Холодильник не привлекает лишнего внимания, а кухня кажется более опрятной и просторной.

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Особенно удачным такое решение есть в небольших помещениях. Высокие шкафы позволяют более рационально использовать стены, а рабочую поверхность можно оставить более свободной для приготовления пищи.

Ниша вместо отдельного места у стены

Еще один способ организовать кухонное пространство — предусмотреть для холодильника специальную нишу. Ее производят с помощью мебельных конструкций или закладывают еще на этапе планировки ремонта.

Техника в таком углублении выглядит менее громоздкой, а пространство над ней можно использовать для дополнительных шкафов. Это особенно удобно для больших моделей с широкой дверцей, занимающей много места.

Однако размеры ниши нужно подбирать в соответствии с конкретной моделью холодильника. Необходимо оставить предусмотренные изготовителем вентиляционные промежутки, обеспечить отвод тепла и возможность доступа к технике для обслуживания.

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Скрытая кухня: холодильник за мебельной дверцей

Для квартир с кухней-гостиной дизайнеры предлагают еще более интересный вариант — скрывать бытовую зону за специальными фасадами. За ними можно разместить холодильник, кофемашину, тостер и другие приборы, которые не обязательно постоянно держать на виду.

Особенно удобной считается раздвижная дверца pocket doors. При открывании они прячутся в боковые части мебельной конструкции, поэтому не занимают места перед шкафами и не мешают проходу.

Когда техника не нужна, дверца закрывается, и кухня превращается в аккуратную мебельную композицию. Такое решение помогает поддерживать визуальный порядок в открытых просторах, где кухонная зона является частью общей комнаты.

Как обустроить кухню по новому тренду без дорогого ремонта

Чтобы сделать холодильник менее броским, не обязательно покупать полностью встроенную модель или заказывать сложную дизайнерскую конструкцию. Иногда достаточно изменить расположение техники, подобрать к ней высокие шкафы или оформить близлежащий участок стены в тон кухонного гарнитура.

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Перед переустройством следует продумать несколько деталей. Холодильник должен оставаться удобным для ежедневного использования, дверца должна полностью открываться, а вентиляция — отвечать требованиям производителя. Также нужно учесть расстояние до духовки, варочной поверхности и источников тепла.

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