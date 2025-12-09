ТСН в социальных сетях

Кухня будет сиять: 5 капель одной жидкости и пакетик популярного продукта — даже устаревший жир не имеет шансов

Если вы ломаете голову, как быстро и без труда отмыть жир из кухонных шкафов, приготовьте простое домашнее средство, которое прекрасно растворяет даже устаревшие загрязнения.

Татьяна Мележик
Как отмыть кухонные шкафы от жира

Как отмыть кухонные шкафы от жира

Для приготовления этого очистителя вам понадобится только один пакетик разрыхлителя. Высыпьте его в пластиковую емкость, добавьте 5 капель моющего средства и влейте 3–4 ложки воды.

Перемешайте — смесь должна начать активно пениться.

Нанесите получившуюся массу губкой на поверхности кухонных шкафов и оставьте на 10–15 минут.

После этого просто протрите влажной салфеткой. Результат поразит: жир будет буквально стекать со шкафов каплями, оставляя поверхность чистой и свежей.

Не придется покупать дорогие промышленные обезжириватели — все ингредиенты для этого эффективного домашнего средства уже у вас под рукой.

