Как отмыть кухонные шкафы от жира / © pexels.com

Реклама

Для приготовления этого очистителя вам понадобится только один пакетик разрыхлителя. Высыпьте его в пластиковую емкость, добавьте 5 капель моющего средства и влейте 3–4 ложки воды.

Перемешайте — смесь должна начать активно пениться.

Нанесите получившуюся массу губкой на поверхности кухонных шкафов и оставьте на 10–15 минут.

Реклама

После этого просто протрите влажной салфеткой. Результат поразит: жир будет буквально стекать со шкафов каплями, оставляя поверхность чистой и свежей.

Не придется покупать дорогие промышленные обезжириватели — все ингредиенты для этого эффективного домашнего средства уже у вас под рукой.