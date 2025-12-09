- Дата публикации
Кухня будет сиять: 5 капель одной жидкости и пакетик популярного продукта — даже устаревший жир не имеет шансов
Если вы ломаете голову, как быстро и без труда отмыть жир из кухонных шкафов, приготовьте простое домашнее средство, которое прекрасно растворяет даже устаревшие загрязнения.
Для приготовления этого очистителя вам понадобится только один пакетик разрыхлителя. Высыпьте его в пластиковую емкость, добавьте 5 капель моющего средства и влейте 3–4 ложки воды.
Перемешайте — смесь должна начать активно пениться.
Нанесите получившуюся массу губкой на поверхности кухонных шкафов и оставьте на 10–15 минут.
После этого просто протрите влажной салфеткой. Результат поразит: жир будет буквально стекать со шкафов каплями, оставляя поверхность чистой и свежей.
Не придется покупать дорогие промышленные обезжириватели — все ингредиенты для этого эффективного домашнего средства уже у вас под рукой.