Кухня будет сиять чистотой: как быстро избавиться от жирного налета с кухонных поверхностей

Эти копеечные средства есть на каждой кухне, результат от их действия будет впечатляющим.

Пожалуй, самая трудная часть уборки в доме – это кухня. Если обычную пыль можно протереть просто губкой или тряпкой, то жирные пятна и брызги удаляются гораздо сложнее. Впрочем, есть простые и достаточно действенные средства, которые растворяют жир мгновенно. И наверняка они есть у каждой хозяйки в кухонном шкафчике. Рассказываем, как с помощью подручных средств сделать кухонные поверхности совершенно чистыми за несколько минут.

Как быстро отмыть кухню: универсальное средство для всех поверхностей

Для того, чтобы за 10 минут отмыть всю кухню, нужно сначала приготовить моющее чудо-средство, которое отлично справится с жиром и грязью.

Налейте в миску немного теплой воды, добавьте туда по одной столовой ложке соды и натертого хозяйственного мыла, 1 чайную ложку лимонной кислоты или 2 столовых ложки белого уксуса. Все тщательно перемешайте – и средство готово.

Приготовленная смесь быстро справится даже с самым сложным загрязнением, а кухня будет сиять чистотой. Этот раствор подходит для мытья плит, кафеля, фасадов и подоконников. Он растворяет даже устаревший жир и вымывает поверхности до блеска.

Как отмыть засохший жир на кухне

Если жирные пятна или налет очень стар, не стоит покупать в магазине дорогую химию, здесь поможет справиться с проблемой лимонный раствор.

Для его приготовления вам нужно взять:

1 литр воды;

1 упаковку лимонной кислоты;

100 мл моющего средства.

Все составляющие нужно хорошо перемешать, чтобы образовалась однородная моющая масса. Затем эту смесь следует нанести на грязную поверхность и оставить на 30 минут. Чтобы средство сработало более эффективно, возьмите какое-то старое полотенце, хорошо смочите в растворе и положите на поверхность на полчаса.

Через 30 минут от жира не останется и следа, так как это средство его полностью растворит за счет содержания лимонной кислоты. А на вашей кухне останется только блеск и чистота.

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