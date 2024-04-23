Кухонные полотенца через несколько минут станут, как новые: залейте их этим копеечным средством

Кухонные полотенца крайне тяжело отстирать, поэтому они очень быстро теряют свой первозданный вид. Впрочем, многие сообразительные хозяйки знают, как решить эту проблему, чтобы не тратиться на новый текстиль. Рассказываем, как быстро отстирать кухонные полотенца от грязи, жира и въедливых пятен, вернуть им первозданный вид и мягкость.

Как постирать полотенца с помощью обычного уксуса

Каких только загрязнений нет на кухонных полотенцах – и пятна, и жир, и следы от напитков, овощей и фруктов. Но со всеми этими проблемами поможет справиться обычный уксус. Перед стиркой нужно просто замочить полотенца на 10 минут в этой дешевой жидкости, а затем бросить стираться в машинку как обычно.

Уксус имеет в своем составе соединения, которые помогают расщеплять жир и устаревшую грязь, поэтому он справится даже с многолетними пятнами. К тому же он поможет убить неприятный кухонный запах на полотенцах, с которым не могут справиться даже дорогие средства для стирки. Еще одним приятным бонусом будет мягкость кухонных полотенец, потому что уксус также способен смягчать ткань.

Как отстирать кухонные полотенца от жира и неприятного запаха

Средство для мытья посуды. Так как этот гель прекрасно расщепляет жир, он поможет избавиться от въедливых пятен и на полотенцах. В тазик с горячей водой насыпьте немного моющего средства, замочите в растворе кухонные полотенца на несколько часов, затем постирайте как обычно. Таким способом вы сможете избавиться от жирных пятен и убить неприятный кухонный запах.

Так как этот гель прекрасно расщепляет жир, он поможет избавиться от въедливых пятен и на полотенцах. В тазик с горячей водой насыпьте немного моющего средства, замочите в растворе кухонные полотенца на несколько часов, затем постирайте как обычно. Таким способом вы сможете избавиться от жирных пятен и убить неприятный кухонный запах. Перекись водорода. Разведите две столовых ложки перекиси в пяти литрах воды и замочите кухонные полотенца на несколько часов. Затем постирайте как обычно. Таким способом вы избавитесь от всех пятен и вернете ткани мягкость.

Разведите две столовых ложки перекиси в пяти литрах воды и замочите кухонные полотенца на несколько часов. Затем постирайте как обычно. Таким способом вы избавитесь от всех пятен и вернете ткани мягкость. Хозяйственное мыло. Натрите влажные грязные кухонные полотенца обычным хозяйственным мылом. Затем сложите их в пакет, который нужно туго завязать и оставьте полотенца на 10 часов. Затем постирайте обычным способом. Полотенца будут, как новые, пятна и неприятный запах исчезнут, как и не было.

Натрите влажные грязные кухонные полотенца обычным хозяйственным мылом. Затем сложите их в пакет, который нужно туго завязать и оставьте полотенца на 10 часов. Затем постирайте обычным способом. Полотенца будут, как новые, пятна и неприятный запах исчезнут, как и не было. Лимонная кислота. Таким способом вы сможете избавиться от едких пятен от жира, сока, красной свеклы и масла. Выстирайте полотенца хозяйственным мылом, затем на оставшиеся пятна насыпьте лимонной кислоты и оставьте на час. После этого хорошо прополощите в проточной теплой воде.

Таким способом вы сможете избавиться от едких пятен от жира, сока, красной свеклы и масла. Выстирайте полотенца хозяйственным мылом, затем на оставшиеся пятна насыпьте лимонной кислоты и оставьте на час. После этого хорошо прополощите в проточной теплой воде. Горчичный порошок. Это еще один простой, но достаточно действенный метод борьбы с пятнами и неприятным запахом. Чтобы постирать таким образом кухонные полотенца, надо горчичный порошок развести в небольшом количестве воды до образования пастообразной смеси. Нанесите пасту на все пятна и грязные места и оставьте на час. Затем постирайте полотенца как обычно.

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