Как отстирать кухонные полотенца

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Кухонные полотенца быстро теряют свежий вид из-за жира, остатков пищи, кофе и чая. Даже после обычной стирки на ткани иногда остаются желтоватые пятна и неприятный запах. Однако вернуть полотенцам чистый вид можно с помощью простого средства, которое найдется практически на каждой кухне, — обычного жидкого геля для мытья посуды. Его главное преимущество — способность растворять жир. Именно поэтому он особенно полезен кухонному текстилю, которым вытирают руки, посуду и рабочие поверхности.

Как отстирать кухонные полотенца с помощью средства для посуды

Сначала разложите полотенца на ровной поверхности и найдите наиболее загрязненные места. На пятна нанесите по одной небольшой капле моющего средства. Аккуратно распределите его пальцами или мягкой щеткой, не растирая загрязнение по всей ткани.

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Оставьте на 10 минут, чтобы средство воздействовало на жир. После этого положите полотенца в стиральную машину, добавьте обычный стиральный порошок и запустите соответствующий режим.

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Важно не наливать средство для посуды непосредственно в барабан или отсек стиральной машины. Оно образует много пены и не предназначено для использования в стиральных машинах.

Что поможет вернуть полотенцам свежесть

Есть еще одна полезная хитрость: не кладите в стирку мокрые и смятые кухонные полотенца, несколько дней лежавшие в корзине. Из-за влаги на ткани скорее появляется затхлый запах. Перед стиркой лучше развернуть их и дать немного подсохнуть.

Также не перегружайте барабан: полотенца должны свободно перемещаться во время стирки. А по завершении цикла сразу достаньте их и хорошо высушите.

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