Кухонный ингредиент против гололеда: водители нашли дешевый способ размягчить лед

Водители все чаще ищут простые и быстрые способы справиться с гололедом на подъездных дорожках. На фоне морозной погоды, снега и ночных заморозков люди активно ищут альтернативы специальным средствам для размораживания — и неожиданно обращаются к обычному кухонному продукту.

Об этом сообщило издание Express.

Начало января сопровождается минусовыми температурами, гололедом и затрудненным движением транспорта. На этом фоне в соцсетях распространяется видео, которое вызвало оживленное обсуждение. Пользовательница TikTok под ником @christinethornton19882 показала, как посыпание обледенелой поверхности сахаром помогло размягчить лед за считанные минуты, после чего его стало легче убрать.

Этот способ имеет определенное научное объяснение: сахар способен снижать температуру замерзания воды, нарушая структуру льда, подобно соли, но менее эффективно. В умеренные морозы это может помочь с тонким слоем льда или утрамбованного снега.

В то же время эксперты предостерегают: сахар стоит рассматривать лишь как временное решение для небольших участков. После таяния он может оставлять липкий налет, который притягивает грязь или снова становится скользким при повторном похолодании.

Популярность этого метода объясняется просто — сахар дешевый, доступный и обычно есть дома. Поэтому с приближением новых морозных ночей многие водители готовы воспользоваться любыми подручными средствами, чтобы сделать свои подъездные дорожки более безопасными.

