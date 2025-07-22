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Кукуруза будет готова без кастрюли и воды: завернуть кочан, чтобы вкуснятина приготовилась за три минуты
Кукуруза получается очень сладкой и вкусной. Но самое главное, что вам не нужно брать кастрюлю или воду.
Если вы любите наслаждаться вкусной кукурузой, но не хотите тратить много времени на приготовление, искать большую кастрюлю и наливать воду, попробуйте этот интересный трюк.
О нем рассказал в своем Instagram известный украинский блоггер, кулинар Александр Огородник.
По его словам, вам понадобится только одна вещь и три минуты времени, чтобы попробовать молодую кукурузу этим летом.
Кукурузу предварительно нужно почистить от листьев и промыть.
Затем завернуть каждый кочан в бумажное полотенце и слегка намочить его под проточной водой.
Поместите кочаны в микроволновку, выставьте время три минуты.
Когда кукуруза будет готова, извлеките, натрите сливочным маслом и посолите по вкусу.