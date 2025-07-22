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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

Кукуруза будет готова без кастрюли и воды: завернуть кочан, чтобы вкуснятина приготовилась за три минуты

Кукуруза получается очень сладкой и вкусной. Но самое главное, что вам не нужно брать кастрюлю или воду.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как правильно варить кукурузу без воды

Как правильно варить кукурузу без воды / © unsplash.com

Если вы любите наслаждаться вкусной кукурузой, но не хотите тратить много времени на приготовление, искать большую кастрюлю и наливать воду, попробуйте этот интересный трюк.

О нем рассказал в своем Instagram известный украинский блоггер, кулинар Александр Огородник.

По его словам, вам понадобится только одна вещь и три минуты времени, чтобы попробовать молодую кукурузу этим летом.

Кукурузу предварительно нужно почистить от листьев и промыть.

Затем завернуть каждый кочан в бумажное полотенце и слегка намочить его под проточной водой.

Поместите кочаны в микроволновку, выставьте время три минуты.

Когда кукуруза будет готова, извлеките, натрите сливочным маслом и посолите по вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
265
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