Кукуруза будет готова без кастрюли и воды: завернуть кочан, чтобы вкуснятина приготовилась за три минуты

Как правильно варить кукурузу без воды / © unsplash.com

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Если вы любите наслаждаться вкусной кукурузой, но не хотите тратить много времени на приготовление, искать большую кастрюлю и наливать воду, попробуйте этот интересный трюк.

О нем рассказал в своем Instagram известный украинский блоггер, кулинар Александр Огородник.

По его словам, вам понадобится только одна вещь и три минуты времени, чтобы попробовать молодую кукурузу этим летом.

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Кукурузу предварительно нужно почистить от листьев и промыть.

Затем завернуть каждый кочан в бумажное полотенце и слегка намочить его под проточной водой.

Поместите кочаны в микроволновку, выставьте время три минуты.

Когда кукуруза будет готова, извлеките, натрите сливочным маслом и посолите по вкусу.

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