Кукуруза в духовке в фольге, запеченная в рукаве, на гриле – как вкусно приготовить

Как запечь кукурузу в духовке в фольге, в рукаве, как запечь на мангале

Кукурузу можно вкусно сварить, а можно запечь в духовке в фольге, в рукаве, вместе со сливочным маслом, со специями так, что можно будет есть одними губами.

Как приготовить вкусную кукурузу в духовке в фольге

Для запекания кукурузы в фольге, кроме самой кукурузы, понадобится лимон, сливочное масло, соль перец чили. По вкусу можно добавить еще и другие специи, здесь можно экспериментировать.

Кладем кукурузу на фольгу так, чтобы потом ее можно было завернуть.

Выжмем на кукурузу сок лимона.

Солью натрите кукурузу со всех сторон.

Посыпьте кукурузу перцем чили.

Перед тем, как замотать кукурузу в фольгу, положите кусочек сливочного масла.

Добавьте еще другие специи по своему вкусу.

Запекайте кукурузу в фольге в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить кукурузу в духовке в рукаве

Кукурузу чистим от листьев, моем, разрезаем на две части для удобства.

Смазываем сливочным маслом и кладем в рукав.

Чеснок чистим, нарезаем пластинками, добавляем в кукурузу. Сверху посыпаем солью.

В рукав вливаем пару ложек воды, завязываем цельно с обеих сторон и кладем на противень.

Выпекаем 20-25 минут при 200 градусах.

Наслаждаемся кукурузой, запеченной с маслом и чесноком.

Кукуруза на мангале

Как запечь кукурузу на гриле

Вариаций для приготовления кукурузы на гриле много, главную роль здесь играют специи и ингредиенты, которыми можно удобрять кукурузу.

Можно смешать молотую паприку с растопленным сливочным маслом, смазать этой смесью кукурузу. Выложить кочаны на решетку гриля и обжаривать в течение 15 минут, периодически переворачивая. Перед употреблением посолить.

Смешайте в небольшой миске соевый соус, соус чили и чеснок, пропущенный через пресс. Кочаны кукурузы выложите на гриль и запекайте 10-15 минут. Затем готовой смесью смажьте кукурузу и продолжайте запекать, переворачивая початки.

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