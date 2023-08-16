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Кукуруза в духовке в фольге, запеченная в рукаве, на гриле – как вкусно приготовить

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Кукуруза в духовке в фольге, запеченная в рукаве, на гриле – как вкусно приготовить

Как приготовить кукурузу в духовке?

Как запечь кукурузу в духовке в фольге, в рукаве, как запечь на мангале

Кукурузу можно вкусно сварить, а можно запечь в духовке в фольге, в рукаве, вместе со сливочным маслом, со специями так, что можно будет есть одними губами.

Как приготовить вкусную кукурузу в духовке в фольге

Для запекания кукурузы в фольге, кроме самой кукурузы, понадобится лимон, сливочное масло, соль перец чили. По вкусу можно добавить еще и другие специи, здесь можно экспериментировать.

  • Кладем кукурузу на фольгу так, чтобы потом ее можно было завернуть.
  • Выжмем на кукурузу сок лимона.
  • Солью натрите кукурузу со всех сторон.
  • Посыпьте кукурузу перцем чили.
  • Перед тем, как замотать кукурузу в фольгу, положите кусочек сливочного масла.
  • Добавьте еще другие специи по своему вкусу.
  • Запекайте кукурузу в фольге в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить кукурузу в духовке в рукаве

  • Кукурузу чистим от листьев, моем, разрезаем на две части для удобства.
  • Смазываем сливочным маслом и кладем в рукав.
  • Чеснок чистим, нарезаем пластинками, добавляем в кукурузу. Сверху посыпаем солью.
  • В рукав вливаем пару ложек воды, завязываем цельно с обеих сторон и кладем на противень.
  • Выпекаем 20-25 минут при 200 градусах.

Наслаждаемся кукурузой, запеченной с маслом и чесноком.

Кукуруза на мангале / ©
Кукуруза на мангале

Как запечь кукурузу на гриле

Вариаций для приготовления кукурузы на гриле много, главную роль здесь играют специи и ингредиенты, которыми можно удобрять кукурузу.

  • Можно смешать молотую паприку с растопленным сливочным маслом, смазать этой смесью кукурузу. Выложить кочаны на решетку гриля и обжаривать в течение 15 минут, периодически переворачивая. Перед употреблением посолить.
  • Смешайте в небольшой миске соевый соус, соус чили и чеснок, пропущенный через пресс. Кочаны кукурузы выложите на гриль и запекайте 10-15 минут. Затем готовой смесью смажьте кукурузу и продолжайте запекать, переворачивая початки.

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Дата публикации
Просмотры
129
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