Кукуруза в духовке в фольге, запеченная в рукаве, на гриле – как вкусно приготовить

Как запечь кукурузу в духовке в фольге, в рукаве, как запечь на мангале
Кукурузу можно вкусно сварить, а можно запечь в духовке в фольге, в рукаве, вместе со сливочным маслом, со специями так, что можно будет есть одними губами.
Как приготовить вкусную кукурузу в духовке в фольге
Для запекания кукурузы в фольге, кроме самой кукурузы, понадобится лимон, сливочное масло, соль перец чили. По вкусу можно добавить еще и другие специи, здесь можно экспериментировать.
- Кладем кукурузу на фольгу так, чтобы потом ее можно было завернуть.
- Выжмем на кукурузу сок лимона.
- Солью натрите кукурузу со всех сторон.
- Посыпьте кукурузу перцем чили.
- Перед тем, как замотать кукурузу в фольгу, положите кусочек сливочного масла.
- Добавьте еще другие специи по своему вкусу.
- Запекайте кукурузу в фольге в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Как приготовить кукурузу в духовке в рукаве
- Кукурузу чистим от листьев, моем, разрезаем на две части для удобства.
- Смазываем сливочным маслом и кладем в рукав.
- Чеснок чистим, нарезаем пластинками, добавляем в кукурузу. Сверху посыпаем солью.
- В рукав вливаем пару ложек воды, завязываем цельно с обеих сторон и кладем на противень.
- Выпекаем 20-25 минут при 200 градусах.
Наслаждаемся кукурузой, запеченной с маслом и чесноком.
Как запечь кукурузу на гриле
Вариаций для приготовления кукурузы на гриле много, главную роль здесь играют специи и ингредиенты, которыми можно удобрять кукурузу.
- Можно смешать молотую паприку с растопленным сливочным маслом, смазать этой смесью кукурузу. Выложить кочаны на решетку гриля и обжаривать в течение 15 минут, периодически переворачивая. Перед употреблением посолить.
- Смешайте в небольшой миске соевый соус, соус чили и чеснок, пропущенный через пресс. Кочаны кукурузы выложите на гриль и запекайте 10-15 минут. Затем готовой смесью смажьте кукурузу и продолжайте запекать, переворачивая початки.
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