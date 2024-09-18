Кулинар рассказал, зачем заклеивать помидоры пластырем — до такого лайфхака вы бы не додумались

Известный шеф-повар из США раскрыл секрет, как сохранить помидоры свежими надолго. Этот интересный трюк может удивить, ведь вам понадобится пластырь.

Помидоры – именно те овощи, которые на кухне портятся слишком быстро. Не успеете моргнуть и глазом, как их приходится выбрасывать в помойку.

Большинство специалистов утверждают, что томаты не следует хранить в холодильнике. Мол, да срок годности не увеличится, а сами плоды станут менее приятными на вкус. Хранят их в тени, хорошо проветриваемом месте и при комнатной температуре. Но и так они смогут сохраняться не дольше нескольких дней, особенно если уже хорошо созрели. К счастью существуют нетривиальные, но очень эффективные методы, которые помогут продлить срок хранения томатов.

Прежде всего, когда приобретаете помидоры в магазине, обращайте внимание на их плодоножку. Именно она укажет, свежий ли овощ. Помидор можно покупать, если плодоножка зелёная и хорошо прикреплена к мякоти.

Эксперты утверждают, что, придя из магазина домой, плодоножки не следует отрывать. Именно благодаря им сохраняется свежесть и упругость томатов. Если вы ее оторвете, то увидите "обнаженный" пупок. Оттуда выходит влага, поэтому на этом месте хорошо развиваются микроорганизмы.

И вот теперь мы дошли до самого лайфхака с пластырем. О нем рассказал американский шеф-повар Джей Кенджи Лопес-Альт. Кулинар просто заклеил место, где была оторвана плодоножка, куском пластыря. Так влага не сможет пройти через барьер, поэтому помидоры останутся свежими и сочными значительно дольше.

По словам эксперта, он провел эксперимент с более чем 30 томатами и все они оставались свежими гораздо дольше тех, которые не были заклеены пластырем.

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