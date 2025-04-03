Кулинары назвали три ошибки во время приготовления котлет, которые делают 80% хозяек

Почему котлеты получаются сухими и жесткими / © pixabay.com

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Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы сочные румяные котлетки. Ведь это очень вкусное и сытное блюдо на обед и ужин. Однако профессиональные повара убеждают, что почти все хозяйки совершают три ошибки, из-за которых котлеты получаются сухими и жесткими. Поэтому радостно делятся своими секретами приготовление пышных и сочных котлет, как пишет ресурс Ukr.Media.

Какие ошибки при приготовлении котлет совершают почти все хозяйки

Ошибка №1. Это использование фарша мелкого помола. Такой фарш нельзя брать для котлет, он больше подходит для тефтелек и пельменей. А для котлет мясная масса должна быть среднего или грубого помола.

Ошибка №2. Не класть хлеб в фарш для котлет. Многие хозяйки отказываются от хлеба или батона, думая, что этот продукт добавляют из-за нехватки мяса. Но это совсем не так. Хлеб сделает фарш более легким, поэтому котлетки получатся пышными и сочными.

Ошибка №3. Замачивать хлеб в молоке. Профессиональные повара категорически запрещают это делать, потому что молоко добавляет ненужную плотность котлетам. Ведь во время жарки содержащийся в молоке белок сворачивается, поэтому котлеты получаются твердыми и сухими.

Если вы приготовите котлеты с учетом этих рекомендаций, результат вас приятно удивит.