Кулинары назвали важнейший секрет воздушных блинов: все дело в правильном сбивании теста

Как взбить тесто на блине / © Фото из открытых источников

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Суть состоит в том, как тесто насыщается воздухом.

Венчик быстро смешивает ингредиенты, но создает большие пузыри, которые лопаются во время жарки, из-за чего блины получаются тяжелыми.

Вилка действует по-другому: ее зубцы нежно “режут” тесто, наполняя его мелкими, стойкими пузырьками. Они и поднимают блин при нагревании, создавая легкую и пористую текстуру.

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Главное — выбрать правильную вилку с 4 длинными зубцами.

Правильная техника также важна. Держите вилку под углом 45 градусов к миске и двигайте ее по кругу, приподнимая тесто. Каждый раз добавляйте немного соли — она укрепляет клейковину, которая содержит пузырьки.

Взбивать нужно не менее 5 минут, даже если смесь выглядит однородной. Готовое тесто должно стекать из вилки тонкой непрерывной нитью.

Почему нельзя использовать миксер? Его высокая скорость разрушает пузыри, а металл окисляет молочные продукты.

Вилка помогает сохранить легкость текстуры, особенно если ингредиенты предварительно нагреть. Извлеките молоко и яйца из холодильника заранее, ведь холод замедляет образование пузырьков.

Есть еще один трюк — добавление газировки. Вместо 30% молока используйте газировку, но не взбивайте ее сразу.

Сначала смешайте сухие ингредиенты с яйцами и молоком, а газировку добавьте в конце, осторожно перемешивая вилкой. Углекислый газ поможет создать ячеистую структуру, а минимальное взбивание сохранит пузырьки.

Блинчики нужно жарить сразу после приготовления теста. Если оставить тесто, через каждые 10 минут будет исчезать до 20% пузырьков.

Разогревайте сковороду на среднем огне и смазывайте маслом только перед первым блинчиком. Следующие будут подниматься благодаря остающемуся на сковороде жиру.

Переворачивайте блин, когда его края поднимутся и подрумянятся — это знак, что структура стабильна.