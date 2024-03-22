Кулинары поделились хитростью, как сделать жареную печень еще вкуснее: нужен один ингредиент

Такой вкусной печени вы еще точно не пробовали: все, что нужно сделать — это оставить ее в одном ингредиенте.

Попробовав хотя бы раз, вы убедитесь, что еще никогда не пробовали в своей жизни более вкусную жареную печенку. Так поступают шеф-повара в ресторанах. И это очень просто.

Этот ингредиент — пищевая сода. Она способна сделать воздушной и мягкой не только выпечку, но и такие мясные продукты как говяжья, куриная или свиная печень. Благодаря использованию соды продукт становится сочным, мягким, нежным, а блюда из него тают во рту.

Дело в том, что пищевая сода, или гидрокарбонат натрия — это слабая щелочь. Когда она попадает в пищевые волокна, то вступает в химическую реакцию с содержащейся в них кислотой.

После нейтрализации кислой среды кусочки печени становятся нежными и "воздушными".

Как "замочить" печень в соде

Сначала печень целым куском оставляют в холодной воде на 10 минут. Только после этого ее лишают пленки и нарезают кусочками. Теперь пришло время использовать соду. Посыпьте кусочки печени гидрокарбонатом натрия, кропотливо перемешайте, накройте крышкой и оставьте так на 1,5 часа.

После истечения этого периода времени промойте каждый кусочек проточной водой, чтобы полностью смыть соду. Теперь можете начинать готовить печень по любому любимому рецепту.

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