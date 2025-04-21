Кулинары поделились основным секретом самой вкусной шарлотки: вот, что нужно сделать с яблоками

Как улучшить вкус шарлотки / © unsplash.com

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Ключ к успеху состоит в том, чтобы правильно подготовить яблоки перед тем, как класть их в форму для выпечки.

Многие, кто хотя бы раз готовил этот пирог, заметил, что яблоки в конечном итоге почему-то оседают ко дну.

Из-за чрезмерного количества фруктов нижняя часть пирога часто становится слишком влажной или даже размокает.

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Опытные повара заметили, что если перед тем, как положить яблоки в форму, обвалять их в муке, они не опустятся ко дну.

Такая обработка помогает тесту равномерно соединиться с фруктами, делая пирог более вкусным и ароматным.