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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Кулинары поделились основным секретом самой вкусной шарлотки: вот, что нужно сделать с яблоками

Шарлотка — это, пожалуй, самый простой рецепт вкусной домашней выпечки. Этот десерт нравится как взрослым, так и детям. Несмотря на свою простоту, в нем есть несколько секретов, делающих его еще вкуснее и ароматнее.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как улучшить вкус шарлотки

Как улучшить вкус шарлотки / © unsplash.com

Ключ к успеху состоит в том, чтобы правильно подготовить яблоки перед тем, как класть их в форму для выпечки.

Многие, кто хотя бы раз готовил этот пирог, заметил, что яблоки в конечном итоге почему-то оседают ко дну.

Из-за чрезмерного количества фруктов нижняя часть пирога часто становится слишком влажной или даже размокает.

Опытные повара заметили, что если перед тем, как положить яблоки в форму, обвалять их в муке, они не опустятся ко дну.

Такая обработка помогает тесту равномерно соединиться с фруктами, делая пирог более вкусным и ароматным.

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Дата публикации
Количество просмотров
77
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