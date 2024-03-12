Кулинары поделились секретом: чем заменить чеснок в блюде, чтобы не лишить его пряного вкуса

Если у вас вдруг закончились запасы чеснока или вы не можете есть его из-за проблем со здоровьем, стоит знать об альтернативах, которые сохранят пряный вкус блюда.

Если вам просто не нравится вкус или запах свежего чеснока, можете попробовать заменить его сушеным, использовать в виде чесночного масла или соуса, где он содержится. Однако при непереносимости этого продукта нужно прибегнуть к более радикальным способам. Повара рекомендуют заменить чеснок на следующие альтернативы:

черемша — дикий лук;

— дикий лук; перец стручковый, горчица, перец горошком, хрен — хотя существует незначительное отличие вкуса, однако они сохранят остроту блюда;

— хотя существует незначительное отличие вкуса, однако они сохранят остроту блюда; асафетида — восточная пряность, которая еще называется "хинг", имеет вкус, чем-то напоминающий смесь чеснока и лука, рекомендуется добавлять в конце приготовления блюда и малыми дозами, ведь она очень жгучая;

— восточная пряность, которая еще называется "хинг", имеет вкус, чем-то напоминающий смесь чеснока и лука, рекомендуется добавлять в конце приготовления блюда и малыми дозами, ведь она очень жгучая; имбирь – оставляет остроту блюда, хотя может несколько изменить его вкус.

То есть можно легко заменить в любом блюде чеснок, не лишая его пряности и остроты, хотя и вкус может немного измениться.

Чем можно заменить чеснок в маринаде и соусе: приправа как консервант

Что похоже на чеснок / Фото: Unsplash

При приготовлении домашних солений, маринадов и соусов важно внимательно смотреть на то, что содержат пряности, которые вы добавляете. Если у вас непереносимость чеснока или вы не можете его есть из-за заболевания, можно заменить продукт обычным или жгучим перцем, корнями и листьями хрена, горчицей, укропом (зонтиками), луком, имбирем, гвоздикой.

Если в обычных блюдах чеснок только придает определенный вкус и аромат, то в консервации он используется для лучшего хранения продуктов, ведь содержит большое количество эфирных масел.

Часто бывает, что в одной семье есть те, кто любит чеснок и не переносит его. В таком случае пытаются найти такие варианты блюд, которые могли бы подойти всем. Или используют другие приправы. К примеру, можете взять пасту, маринованный или сушеный чеснок (они имеют менее выраженный аромат), аджику или другие соусы.

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