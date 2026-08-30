Культовый дом из "Гарри Поттера": фанаты превратили жизнь владельцев в хаос

Владельцы «дома Гарри Поттера» жалуются на постоянные толпы туристов / © скриншот с видео

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Настоящее здание, которое в 2001 году стало домом семейства Дурслив в голливудской экранизации произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере , расположено в городке Брекнелл в графстве Беркшир. Хотя для съемок следующих частей франшизы улицу Привит-драйв воспроизвели в павильонах студии, оригинальное здание продолжает привлекать толпы поклонников.

Об этом пишет The Sun.

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Нежелательное внимание туристов и эмоции поклонников

Нынешние хозяева приобрели эту недвижимость, осознавая ее кинематографическую историю, однако не ожидали такого безумного внимания публики. Анонимный владелец признался, что люди находятся у их двора каждый день, а иногда даже ночью, превращая обычную жизнь в сплошной хаос. "Мы знали, какой дом покупаем, но нам не сказали, что они здесь целыми днями, каждый день, и это происходит постоянно", - рассказал хозяин здания.

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Некоторые гости устраивают полноценные костюмированные шоу прямо на улице, воспроизводя любимые сцены из фильмов. Иногда поведение сторонников выходит за пределы дозволенного, заставляя жителей серьезно переживать за собственную безопасность. «У нас были люди, которые заливались слезами, а однажды кто-то даже пытался перелезть через забор, и тогда мы сказали: „Боже мой, не делайте этого!“» — вспомнил мужчина.

Несмотря на постоянный дискомфорт, жители культового дома пытаются относиться к фанатам с максимальным пониманием. Они часто идут навстречу туристам, убирая свои транспортные средства с подъездной дорожки. «Мы идем навстречу, я перегоняю свои машины для людей, которые хотят сделать хорошее фото, ведь „Гарри Поттер“ — это удивительно», — добавил владелец недвижимости.

Кладовка под лестницей и цены на недвижимость

Самым известным элементом интерьера остается крошечная комната Гарри Поттера, где его заставляли жить жестокие родственники Вернон и Петуния. Новые владельцы решили не уничтожать эту локацию, хотя сейчас она используется исключительно в бытовых целях. «Ячейка все еще здесь, ее не трогали, мы просто храним в ней всякий хлам: пальто, гладильная доска и пылесос», — поделился владелец.

Популярность этой локации оказала существенное влияние на местный рынок: соседний дом был продан за 650 тысяч фунтов стерлингов, что почти на 200 тысяч превысило его заявленную стоимость. В 2016 году знаменитый дом Дурслиев пытались продать за 475 тысяч фунтов стерлингов, однако впоследствии его сняли с торгов. По словам тридцатидвухлетнего соседа Асада Шахида, жить рядом с таким памятником непросто: «Почти каждый день вы видите людей, которые приезжают сюда, останавливаются перед их домом и делают фотографии».

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