Куперозная сеточка на лице: как избавиться от купероза в домашних условиях

Купероз связан с ломкостью сосудов, чем тоньше их стенка, тем выше вероятность появления капиллярной сетки на лице.
Такая проблема есть у многих людей. Сосудистая сеточка на лице портит эстетический вид кожи. Если у вас склонность к этой проблеме, то полностью удалить сетку самостоятельно не удастся, это можно сделать только с помощью косметологов. Но уменьшить проявления и предупредить появление новой сетки вполне возможно. Рассказываем, как можно уменьшить проявления купероза и предотвратить появление новых вспышек, ссылаясь на рекомендации дерматологов.
Какие причины появления купероза
Обычно такой проблемой страдают люди, имеющие чувствительную кожу. Также капиллярная сетка может быть наследственной и с годами проявляться еще больше.
Есть несколько ключевых факторов, провоцирующих появление сосудистой сетки и усугубляющих уже имеющиеся проявления.
- Неправильный уход за кожей лица.
- Чистка и отшелушивание кожи агрессивными профессиональными средствами, не предназначенными для домашнего применения.
- Предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
- Злоупотребление алкоголем и употребление табачных изделий.
- В зависимости от погодных условий и перепадов давления.
- Использование в уходе за лицом теплых масок.
- Вакуумная чистка лица, провоцирующая появление сеточки, даже если человек не подвержен куперозу.
- Агрессивный массаж, посещение бани и умывания горячей водой.
Как уменьшить куперозную сетку и предотвратить появление новой: действенные методы
- В домашних условиях. Очень эффективным будет контрастное умывание. Чтобы укрепить сосуды можно пропить витамины по назначению врача. Также следует выбирать правильные косметические средства для домашнего ухода, это могут быть сыворотки с антикуперозными компонентами.
- Салонные процедуры. В салоне по назначению врача можно пройти термолифтинг, стимулирующий выработку коллагена и укрепляющий стенки сосудов. Достаточно будет двух процедур с интервалом в 2-3 недели, как отмечают врачи.
- Водорослевые маски. Такие маски можно делать как самостоятельно, так и в салоне.
- Криотерапия жидким азотом – очень полезная процедура, которая помогает предупредить появление сосудистой сетки. Дома можно обтираться льдом.
- Массаж для лица и тела, оказывающий влияние на лимфу, благодаря чему активизируется движение крови.
- Лазерная терапия. Это самый эффективный метод борьбы с куперозом, благодаря которому можно быстро и легко убрать сосудистую сеточку с лица и тела.
- Питание. Следует уменьшить потребление острой, копченой и соленой пищи, печени, твердого сыра, шоколада и бобовых. Включить в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами С, К и Р и антиоксиданты, потому что они стимулируют синтез коллагена и укрепляют сосуды. Это зерновые, разнообразные овощи и фрукты, ягоды, орехи, слоеные салаты, петрушка и укроп.
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