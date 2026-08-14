Курение, вейпинг или никотиновые паучи: врач назвал, что больше всего вредит здоровью

Курение / © Credits

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Сегодня существует множество способов получения никотина — от традиционного табака до электронных устройств и безтабачных альтернатив, и у каждого из них есть свои риски для организма. Впрочем, влияние этих продуктов на здоровье существенно отличается, а один из методов — абсолютный лидер по уровню опасности.

Об этом сообщает Unilad.

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Почему сигареты остаются самым опасным выбором

Несмотря на то, что любой способ потребления имеет свои угрозы, специалист Райян Зафар отмечает главное правило для тех, кто еще не имеет этой привычки.

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«Если вы не употребляете никотин, не начинайте», — предостерегает врач.

По словам Зафара, именно традиционные сигареты с очень большим отрывом являются самым плохим вариантом для общего здоровья и самочувствия. Вред проявляется даже при минимальном потреблении.

«Не существует безопасного уровня курения сигарет. Даже выкуривание относительно небольшого количества сигарет может нанести непропорциональный вред сердечно-сосудистой системе», — объяснил медик.

Курение вызывает множество тяжелых заболеваний, в частности рак легких, горла, пищевода, почек и других органов. Эксперт подчеркнул, что эти заболевания возникают из-за ядовитых веществ от горения табака, а не из-за самого никотина.

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Скрытые риски вейпинга

Вейпинг тоже не безопасен, а его долгосрочное влияние на здоровье еще не изучено до конца. Райян Зафар объясняет, что пара вейпов содержит металлы и химические вещества, раздражающие дыхательные пути.

Это может вызвать кашель, боль в горле, тошноту и головные боли. Поскольку у ученых до сих пор нет данных за десятки лет наблюдений, точно оценить вред от вейпинга на протяжении всей жизни пока невозможно.

Безопасны ли безтабачные никотиновые пакеты

Относительно никотиновых пакетиков без табака врач считает их наименее вредным вариантом из всех имеющихся. Хотя они безопаснее сигарет, эти изделия появились недавно, поэтому ученые пока плохо знают, как регулярное употребление влияет на организм в будущем.

«Никотиновые пакетики не должны использоваться детьми, беременными людьми или взрослыми, еще не употребляющими никотин. Меня особенно беспокоит маркетинг, поощряющий пользователей начинать с низкой дозы… этот вопрос требует срочного изучения», — подчеркнул Зафар.

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Как уровень вреда зависит от категории пользователя

Степень риска может изменяться в зависимости от того, кто именно использует никотиновые продукты.

«Для курильщика, полностью переходящего на регулируемый вейп или безтабачный пакетик, это, вероятно, будет означать существенное уменьшение вреда. Для никогда не курившего ребенка или взрослого начало вейпинга или использование пакетиков не приносит никакой пользы для здоровья и создает риск зависимости», — отметил эксперт.

Отдельную угрозу представляет сочетание нескольких способов потребления. Люди, которые одновременно вейпят или используют пакетики и продолжают курить традиционные сигареты, испытывают значительно большие риски, чем осознают.

«Двойное использование — еще один важный вопрос. Вейпивший или использующий пакетики, но продолжающий курить, может иметь гораздо больший риск, связанный с курением, чем осознает. Наибольшая польза для здоровья заключается в полном переходе», — подытожил специалист.

Напомним, онкологи назвали 5 простых правил, помогающих снизить риск рака.

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