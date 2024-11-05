Курица больше не будет прилипать к сковороде во время жарки: что нужно сделать

Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с проблемой прилипания куриного и другого мяса к сковороде. Однако есть несколько простых методов, которые помогут отлично справиться с проблемой. Но сначала нужно подготовить мясо. Курица должна быть комнатной температуры, если есть лишняя влага, ее необходимо убрать с помощью бумажных полотенец. Лучше всего готовить мясо на хорошо раскаленной чугунной сковороде. Итак, рассказываем, что нужно сделать, чтобы курица и другие продукты не прилипали во время жарки в сковороду.

Если прилипает мясо к сковороде, что нужно сделать

Масло. Поставьте сковородку на плиту и налейте немного растительного масла, нагрейте ее до тех пор, пока не пойдет легкий дымок. Затем уберите сковороду из плиты, вытрите насухо бумажными салфетками. После прокаливания мыть ее не надо, просто насыпайте масло, хорошо разогрейте и жарьте курицу или другое мясо как обычно.

Поставьте сковородку на плиту и налейте немного растительного масла, нагрейте ее до тех пор, пока не пойдет легкий дымок. Затем уберите сковороду из плиты, вытрите насухо бумажными салфетками. После прокаливания мыть ее не надо, просто насыпайте масло, хорошо разогрейте и жарьте курицу или другое мясо как обычно. Пергамент. Если прокаливание не помогло, можно воспользоваться пергаментом, который нивелирует проблему прилипания. Для этого возьмите лист пергамента, вырежьте по диаметру сковородки и уложите на дно. Затем наливайте масла и жарьте мясо прямо на пергаменте. Блюда не будут прилипать, а пергамент никак не будет влиять на их вкус и качество.

Читайте также:

Рецепт салата из черной редьки и моркови.

Повара рассказали, что делать, если блины прилипают к сковороде и рвутся

Чтобы рис получился рассыпчатым: 6 уловок приготовления