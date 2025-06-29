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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
2894
Время на прочтение
1 мин

Куриные котлетки будут нежными, сочными и ароматными: добавьте этот секретный ингредиент

Куриные котлеты часто получаются слишком сухими и постными. Но одна секретная добавка может полностью изменить их вкус и аромат.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что добавить в фарш, чтобы куриные котлеты получились сочными

Что добавить в фарш, чтобы куриные котлеты получились сочными / © www.freepik.com/free-photo

Этот секретный ингредиент — сливочное масло. Если добавить несколько кусочков в куриный фарш, вы получите сочные и ароматные котлетки с хрустящей румяной корочкой.

Почему именно сливочное масло нужно добавлять в куриный фарш

  • Во время жарки сливочное масло медленно тает внутри котлеты, сохраняя сочность мяса.

  • Оно смягчает структуру мяса и делает фарш рыхлым.

  • Добавляет легкий сливочный привкус, который идеально сочетается с курятиной.

Как правильно жарить котлеты со сливочным маслом

  • Используйте холодное масло, а не растопленное, это позволяет сохранить структуру фарша.

  • Не пережаривайте котлеты, потому что даже сливочное масло не спасет пересушенное мясо.

  • Если хотите еще больше сока, добавьте в куриный фарш натертый кабачок или немного жирных сливок.

Идеальный рецепт сочных куриных котлет

Ингредиенты:

  • 500 граммов куриного филе;

  • одна луковица;

  • 2 ломтика батона, замоченных в молоке;

  • одно яйцо;

  • 50 граммов холодного сливочного масла;

  • соль, перец — по вкусу;

  • зубчик чеснока;

  • панировочные сухари или мука;

  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления.

  1. Смешайте фарш с натертым луком и хлебом.

  2. Добавьте в мясную массу яйцо, специи, измельченный чеснок.

  3. Нарежьте холодное сливочное масло маленькими кубиками и осторожно добавьте в фарш. Не размешивайте слишком активно, кусочки должны оставаться целыми.

  4. Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях.

  5. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.

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Дата публикации
Количество просмотров
2894
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