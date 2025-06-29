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Куриные котлетки будут нежными, сочными и ароматными: добавьте этот секретный ингредиент
Куриные котлеты часто получаются слишком сухими и постными. Но одна секретная добавка может полностью изменить их вкус и аромат.
Этот секретный ингредиент — сливочное масло. Если добавить несколько кусочков в куриный фарш, вы получите сочные и ароматные котлетки с хрустящей румяной корочкой.
Почему именно сливочное масло нужно добавлять в куриный фарш
Во время жарки сливочное масло медленно тает внутри котлеты, сохраняя сочность мяса.
Оно смягчает структуру мяса и делает фарш рыхлым.
Добавляет легкий сливочный привкус, который идеально сочетается с курятиной.
Как правильно жарить котлеты со сливочным маслом
Используйте холодное масло, а не растопленное, это позволяет сохранить структуру фарша.
Не пережаривайте котлеты, потому что даже сливочное масло не спасет пересушенное мясо.
Если хотите еще больше сока, добавьте в куриный фарш натертый кабачок или немного жирных сливок.
Идеальный рецепт сочных куриных котлет
Ингредиенты:
500 граммов куриного филе;
одна луковица;
2 ломтика батона, замоченных в молоке;
одно яйцо;
50 граммов холодного сливочного масла;
соль, перец — по вкусу;
зубчик чеснока;
панировочные сухари или мука;
растительное масло для жарки.
Способ приготовления.
Смешайте фарш с натертым луком и хлебом.
Добавьте в мясную массу яйцо, специи, измельченный чеснок.
Нарежьте холодное сливочное масло маленькими кубиками и осторожно добавьте в фарш. Не размешивайте слишком активно, кусочки должны оставаться целыми.
Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях.
Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.