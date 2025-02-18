Куриный суп с вермишелью не превратится в кашу: вот что нужно сделать

Иногда даже у опытных кулинаров мелкая вермишель настолько разваривается, что аппетитный куриный супчик превращается в густую непонятную массу. Чтобы этого избежать, профессиональные повара, как пишет ресурс Elegantwoman, рекомендуют один трюк.

Как приготовить идеальный куриный суп, чтобы не разварилась вермишель

Куриный суп с вермишелью – одно из самых любимых блюд многих людей. Но если вермишель разваривается, то блюдо выглядит не очень аппетитно и похоже скорее на кашу, чем на жидкий суп. Так что же делать, чтобы не упустить момент разваривания макарон?

Профессиональные повара рекомендуют не спешить добавлять макароны, как только закипит бульон. Вместо этого они советуют добавить зажарку, тогда первое блюдо получится не только аппетитным на вид, но и более вкусным и ароматным.

Сначала нужно разогреть сковородку с маслом, поджарить морковь и лук, а затем добавить к овощам вермишель и также зажарить, чтобы она стала золотистого цвета. Макароны можно просто пожарить на сухой сковороде без добавления масла и овощей. Так они будут румяными и не будут развариваться, оказавшись в бульоне.

А еще профессиональные повара не рекомендуют долго варить суп после того, как вы добавите макароны, трех минут будет достаточно. Затем супу нужно дать настояться пять минут и блюдо можно подавать на стол.

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