- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 2 мин
"Курити" или "палити": как правильно сказать по-украински — объяснение филолога
В украинском языке есть два варианта — «курити» и «палити». Но эксперты советуют отдавать предпочтение одному из них.
Украинский язык — невероятно богатый словами и синонимами. Это едва ли не единственный язык в мире, где мы можем часами вспоминать синонимы к словам. Существуют два слова, которые вызывают вопросы: какой же из них верный. Как правильно говорить: «курити» или «палити»?
Языковед Алина Острожская объяснила, какое слово уместнее употреблять.
«Курити» или «палити»: какое слово правильно употреблять на украинском языке
Если речь идет об использовании табачных изделий, какое слово уместно: «курити» или «палити»?
Когда мы хотим рассказать о вредной привычке, языковеды говорят, что можно использовать оба слова: и «курити», и «палити».
Однако они советуют отдавать предпочтение именно слову «курити».
Почему? Во-первых, «палити» в значении «курить табак» пришло в украинский язык из польского и имеет еще несколько значений. Например, разводить огонь, костер, пожар или уничтожать что-нибудь огнем», — объясняет Алина Острожская.
В таком случае желательно избегать излишнего параллелизма.
Вторая причина — «палій» — это тот человек, который уничтожает что-то огнем. А курящий человек является «курцем».
Третья причина, почему лучше употреблять слово «курити» — количество связанных слов: «курець», «курці», «накурено», «перекур».
И в народной речи чаще можно услышать само слово «курити»:
Ото Ґонта з Залізняком, Люльки закурили. Страшно, страшно закурили. І в пеклі не вміють отак курить. (Т. Шевченко).
Ти дай мені, синок, закурити… Зроду таких не курив. (Г. Тютюнник).
Ми — шваби, куримо табак. (П. Грабовский).
Почему слово «гимн» — неправильное
Мы каждый день используем привычные слова, не задумываясь об их происхождении. Одно из таких слов — «гимн», пришедшее к нам из древнегреческого языка как обозначение торжественной песни в честь богов.
Хотя оно официально закреплено в законодательстве, оно не является удельно украинским, что побуждает языковедов обращаться к аутентичным альтернативам.
В украинском языке существует давний и органический эквивалент — «славень». Это слово, образованное от корней «слава» и «славить», активно употреблялось в литературе и фольклоре, прежде чем было вытеснено заимствованием.
Сегодня употребление слова «славень» не запрещено. Использование этого варианта как художественного или стилистического заменителя позволяет сделать речь более богатой, мягкой и более близкой к национальной культурной традиции.