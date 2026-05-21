Курс валют на 22 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
НБУ переписал курс валют — гривна незначительно ослабла относительно американского доллара.
НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 22 мая. Доллар прибавил 1 коп. Евро остался без изменений. Стоимость злотого выросла на 2 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,23 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,30 (0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,07 (+2 коп.)
Как сообщалось, украинцам стали присылать третью платежку за газ. Кроме счета за потребленный газ и его доставку, части потребителей поступает отдельная платежка за техническое обслуживание газовых сетей в доме.
