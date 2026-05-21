Курс валют на 22 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 22 мая. Доллар прибавил 1 коп. Евро остался без изменений. Стоимость злотого выросла на 2 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США — 44,23 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,30 (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,07 (+2 коп.)

