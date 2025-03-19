Куры несут яйца и едят их: лайфхак, который поможет предотвратить это

"Куры несут яйца и едят их. Это большая и болезненная тема для тех, кто держит кур. Я с этим тоже столкнулась и нашла, что делать", – рассказала эксперт по птицеводству Елена Николаевна и поделилась злайфгаком, как отучить кур есть свои яйца.

Что делать, что куры не ели своих яиц

Для этого понадобятся мука, соль и вода.

Берем стакан муки, стакан соли и полстакана воды. Тесто должно быть туговатое, если нет – добавить муки.

Замешиваем тесто. Катаем шарики похожие на яички

Эти скотные шарики в форме ечек оставляете при комнатной температуре или там где теплее на часы 3-4. Они должны подсохнуть и взяться за корочку.

Кладете шарики туда, где куры рнесут яйца. По 3-4 штуки. Количество зависит от того, сколько обычно съедают куры.

Елена Николаевна отмечает, что бояться, что куры съедят сделанные яйца не нужно, ничего с ними не произойдет. "У меня тоже съели в первый день все яйца". На следующий день съели еще одно. А вот "уже три месяца яйца целые, и кури все здоровые. Не бойтесь, делайте и увидите чудо-результат", – заверила хозяйка.

Куры едят яйца// фото:vetapteka.sumy.ua

Хотя соленое тесто и является эффективным методом борьбы с тем, что куры клюют свои яйца, к проблеме следует подходить комплексно. Прежде всего, куры нуждаются в сбалансированном рационе и надлежащих условиях содержания. Чтобы они не клевали свои яйца, необходимо в первую очередь обеспечить им полноценное питание, которое включает все необходимые витамины и минералы, а также создать комфортную среду, где они не испытывают стресса. Особое внимание следует уделить наличию достаточного количества кальция в корме, поскольку именно его дефицит часто становится главной причиной, по которой куры начинают поедать яйца, пытаясь компенсировать недостаток этого важного микроэлемента.

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