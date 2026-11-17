Как повысить яйценоскость кур / © Unsplash

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Если куры вдруг начали нести гораздо меньше яиц или совсем прекратили, не стоит сразу покупать новые несушки. Часто причина кроется в условиях содержания, нехватки питательных веществ или сокращении светового дня. Особенно заметной эта проблема становится осенью и зимой, когда природного освещения недостаточно для поддержания привычной продуктивности птицы.

Специалисты Virginia Cooperative Extension при университете Virginia Tech называют пять основных причин снижения яйценоскости: короткий световой день, неправильное питание, заболевание, возраст птицы и стресс. Чтобы вернуть яйца в гнезда, важно не маскировать проблему добавками, а последовательно проверить условия содержания кур.

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Увеличьте световой день с помощью лампы

Одна из самых распространенных причин зимнего снижения яйценоскости — недостаток света. Когда дни становятся короче, организм кур получает сигнал к сезонному снижению яйцекладки.

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По рекомендациям специалистов Virginia Tech, для поддержания яйценоскости птицы требуется примерно 14 часов света в сутки. Поэтому осенью и зимой в курятнике можно установить обычную лампу с таймером, чтобы продлить световой день.

Важно соблюдать несколько правил:

обеспечить примерно 14–16 часов общего освещения в сутки;

включать лампу утром, чтобы куры имели достаточно времени на естественный отдых вечером;

не оставлять свет круглосуточно;

поддерживать стабильный режим, не меняя его резко.

Чрезмерное освещение не сделает кур более продуктивными, а постоянный свет может повышать стресс и ухудшать поведение птицы.

Перейдите на полноценный корм для несушек

Куры не могут стабильно нестись, если им не хватает белка, энергии и минералов. Особенно важен кальций, ведь он нужен для формирования прочной скорлупы.

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Основой рациона должен быть полноценный комбикорм именно для кур-несушек. В рекомендациях Virginia Tech говорится, что такой корм обычно содержит около 16–18% белка. Дополнительно можно поставить отдельную кормушку с кормовой раковиной или измельченным известняком, чтобы птица могла получать кальций при необходимости.

Народная привычка кормить кур преимущественно зерном, кукурузой и кухонными остатками может привести к несбалансированному питанию. Такие продукты допустимы как небольшая добавка, но они не должны заменять основной корм.

Обеспечьте постоянный доступ к чистой воде

Даже кратковременная нехватка воды способна отрицательно повлиять на яйцекладку. Зимой проблема часто возникает из-за замерзания воды в поилках, а летом из-за ее чрезмерного нагревания.

Чтобы избежать этого, ежедневно проверяйте поилки, мойте их и доливайте свежую воду. В холодный период следите, чтобы она не замерзала. Можно использовать специальные подогревательные подставки для поилок, предназначенные для птичников.

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Не следует заменять обычную воду сладкими напитками или регулярно добавлять к ней уксус и другие домашние средства. Для нормальной яйценоскости самое важное — постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Устраните влажность и сквозняки в курятнике

Сырость, резкие перепады температуры и холодные сквозняки создают для птицы неблагоприятные условия. В помещении должна быть сухая подстилка, достаточная вентиляция и защита от осадков.

Если пол влажный, нужно убрать мокрый материал и насыпать свежую сухую подстилку. Не следует полностью закрывать вентиляционные отверстия ради сохранения тепла: без воздухообмена в курятнике накапливаются влага и аммиак, что вредит дыхательной системе птицы.

Зимой также важно защитить кур от холодного воздуха, непосредственно попадающего на насесть. В то же время обогревать помещение до чрезмерно высокой температуры не нужно — гораздо более важны сухость и стабильные условия.

Проверьте кур на паразитов

Клещи, вши и внутренние паразиты истощают птицу, вызывают зуд, беспокойство и могут снижать яйценоскость. Особенно внимательно нужно осматривать участки под крыльями, у клоаки и под перьями.

Кроме того, стоит проверить деревянные насесты, стыки и трещины в курятнике: красные куриные клещи часто прячутся именно там, а ночью выходят питаться.

Если обнаружен паразитов, нужно очистить помещение, заменить подстилку и применить ветеринарный препарат, разрешенный для птицы. Следуйте инструкциям по обработке и срокам ожидания перед использованием яиц в пищу. Самодельные смеси с резкими ароматами не заменяют полноценное лечение.

Уменьшите стресс и проверьте гнезда

Громкие звуки, появление хищников, частое перемещение птицы, теснота и конфликты между курами могут отрицательно влиять на яйцекладку. Поэтому желательно поддерживать стабильный состав стада, защитить курятника от грызунов и хищников и обустроить достаточно удобных гнезд.

Есть еще одна причина, по которой хозяева иногда ошибочно полагают, что куры перестали нестись: птица может откладывать яйца в уютных местах вне гнезд. Проверьте подстилку, кустарники, углы хозяйственных помещений и места выгула.

Если курица долго сидит в гнезде, квакчет и неохотно покидает его, возможно, у нее проявилось наседочное поведение. В этот период яйцекладка естественно прекращается.

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