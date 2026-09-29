Куры плохо уносятся осенью: что добавить в рацион, чтобы было больше яиц

Чем кормить кур осенью, чтобы хорошо неслись / © pexels.com

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Сокращение светового дня, похолодание и линька влияют на организм несушек. В то же время, важную роль играет питание. Осенью курам требуется достаточно энергии, белка и минеральных веществ, поэтому обычного зерна может быть недостаточно.

Почему куры осенью начинают хуже нестись

С наступлением холодов организм птицы перестраивается. Часть энергии, которая в теплое время года могла тратиться на образование яиц, теперь необходима для поддержания нормального состояния организма.

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К тому же осенью у многих кур начинается линька. Для формирования новых перьев нужны питательные вещества, в частности белок. Именно поэтому в этот период особенно важно следить, чтобы рацион несушек оставался полноценным.

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Не менее важен и световой день. Осенью он быстро сокращается, что естественным образом влияет на яйцекладку. Поэтому даже правильно подобранный корм не всегда может полностью компенсировать сезонное понижение яйценоскости.

Что давать курам осенью, чтобы они лучше неслись

Основой питания должен оставаться сбалансированный корм для кур-несушек. Если же хозяин самостоятельно составляет рацион птицы, важно позаботиться не только о зерне, но и других питательных компонентах.

Пшеница, кукуруза, овес и ячмень снабжают птицу энергией. Часть зерна можно давать вечером — оно дольше переваривается, что особенно актуально с наступлением прохладных ночей.

Осенью также следует использовать сезонные овощи. Курам можно давать измельченные тыкву, морковь, кабачки, свеклу или капусту. Когда свежей травы становится мало, ее частично заменяют заранее приготовленной сушеной зеленью.

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Два важных компонента — белок и кальций

Если куры стали хуже уноситься, особое внимание следует обратить на наличие в рационе белка. Он необходим как для формирования яйца, так и для восстановления перьев во время линьки.

Источниками белка могут быть полнорационный комбикорм для несушек, а также соответствующие белковые добавки — например, жмых или шрот. Важно, чтобы дополнительные продукты не вытесняли сбалансированный основной корм.

Второй важный компонент — кальций. Несушки тратят его на формирование скорлупы, поэтому источник кальция должен быть доступен регулярно. Для этого используют кормовой известняк или измельченный ракушечник.

Если куры получают целое зерно, им также нужен специальный грит или мелкий гравий, помогающий птице переваривать корм.

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О воде тоже нельзя забывать

Осенью потребность кур в воде никуда не исчезает. В поилках постоянно должна быть чистая и свежая вода.

Это особенно легко упустить после завершения летней жары. Однако недостаточное потребление воды также может отразиться на количестве яиц.

Не стоит и пытаться компенсировать снижение яйценоскости большим количеством калорийной пищи. Избыток кукурузы, хлеба и других подобных продуктов не гарантирует большее количество яиц. Напротив, перекорм может способствовать набору лишнего веса, что не идет несушкам на пользу.

Лучший подход осенью — разнообразный и сбалансированный рацион: полноценный корм, умеренное количество зерна, овощи и зелень как дополнение, достаточно белка и кальция и постоянный доступ к чистой воде.

FAQ

Почему куры не уносятся осенью?

Осенью куры могут нести меньше яиц из-за сокращения светового дня, похолодания и сезонной линьки. Дополнительно на яйценоскость влияет питание: недостаток белка, кальция и других необходимых питательных веществ может усугубить ситуацию.

Чем кормить кур, чтобы они хорошо неслись?

Основой рациона несушек должен быть сбалансированный корм, обеспечивающий птицу необходимыми питательными веществами. В дополнение можно давать пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, сезонные овощи и зелень. Важно также обеспечить достаточное количество белка, отдельный источник кальция и постоянный доступ к чистой воде.

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