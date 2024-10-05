Куры снова начнут активно нестись, если добавить к зерну несколько продуктов: простой рецепт для осени

Вы можете самостоятельно приготовить полезный прикорм, чтобы куры даже осенью продолжали активно нестись.
Птицеводы рекомендуют добавить в рацион домашних пернатых корм с витаминами и минералами, которые полезны для их здоровья и увеличивают количество яиц.
В холодное время года, осенью и зимой, куры испытывают некоторый стресс и тратят на согревание больше энергии, чем летом, поэтому очень важно сделать их корм питательным и сбалансированным. Конечно, вы можете приобрести готовые "мешанки" в магазине, но лучше приготовить самостоятельно, чтобы быть уверенными в качестве продуктов.
Что положить в таз для подкормки курок осенью:
- 200 г тыквы;
- 500 г картофеля;
- 200 г смеси зерна;
- 100 г кукурузы (молотой);
- 100 г шрота;
- 200 г пшеницы;
- 100 г яичной скорлупы;
- 100 г фарша из мяса и костей.
Конечно, картошку и тыкву следует предварительно отварить. Все ингредиенты измельчите, дайте им остыть, а затем кормите кур. Птицеводы утверждают, что такого количества корма хватит, чтобы накормить 10 птиц.
Уже через 2-3 недели качественной прикормки вы заметите, что куры начали активнее нестись. Зимой, говорят птицеводы, лучше к смеси добавить еще немного соли. 0,5 чайной ложки на такое количество других ингредиентов будет достаточно.
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