Куры снова начнут активно нестись, если добавить к зерну несколько продуктов: простой рецепт для осени

Вы можете самостоятельно приготовить полезный прикорм, чтобы куры даже осенью продолжали активно нестись.

Птицеводы рекомендуют добавить в рацион домашних пернатых корм с витаминами и минералами, которые полезны для их здоровья и увеличивают количество яиц.

В холодное время года, осенью и зимой, куры испытывают некоторый стресс и тратят на согревание больше энергии, чем летом, поэтому очень важно сделать их корм питательным и сбалансированным. Конечно, вы можете приобрести готовые "мешанки" в магазине, но лучше приготовить самостоятельно, чтобы быть уверенными в качестве продуктов.

Что положить в таз для подкормки курок осенью:

200 г тыквы;

500 г картофеля;

200 г смеси зерна;

100 г кукурузы (молотой);

100 г шрота;

200 г пшеницы;

100 г яичной скорлупы;

100 г фарша из мяса и костей.

Конечно, картошку и тыкву следует предварительно отварить. Все ингредиенты измельчите, дайте им остыть, а затем кормите кур. Птицеводы утверждают, что такого количества корма хватит, чтобы накормить 10 птиц.

Уже через 2-3 недели качественной прикормки вы заметите, что куры начали активнее нестись. Зимой, говорят птицеводы, лучше к смеси добавить еще немного соли. 0,5 чайной ложки на такое количество других ингредиентов будет достаточно.

Читайте также: