Зачем кладут фольгу под ковер / © Фото из открытых источников

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Обычная алюминиевая фольга может стать неожиданным помощником в уходе за домом. Ее кладут под ковер не только ради любопытства: с помощью этого простого материала можно предварительно проверить, не накапливается ли влага под покрытием. Особенно полезен такой метод в частных домах, квартирах на первых этажах и помещениях с холодным бетонным полом.

Как проверить влажность под ковром с помощью фольги

Этот бытовой тест основывается на простом принципе: алюминий почти не пропускает водяной пар. Если плотно закрепить фольгу на полу, она поможет увидеть, с какой стороны возникает конденсат. Для проверки понадобится обычная кухонная фольга, скотч и примерно сутки времени.

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Отодвиньте ковер и выберите участок пола, где чувствуется холод или появился подозрительный запах. Вытрите поверхность досуха, чтобы остатки воды не повлияли на результат. Отрежьте кусок фольги размером около 30 на 30 см. Положите его на пол и плотно закрепите скотчем по всему периметру, чтобы воздух не попадал под края. Оставьте фольгу примерно на 24 часа, не передвигая ее. Снимите материал и проверьте обе поверхности.

Если капли воды появились на стороне контактирующей с полом фольги, это может свидетельствовать о поступлении влаги. Если конденсат образовался на наружной поверхности, вероятной причиной является влага из воздуха помещения, осевшая на холодной поверхности.

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Что делать, если под фольгой появилась влага

Если тест показал признаки сырости со стороны полов, не стоит просто поворачивать ковер на место. Сначала нужно проверить, нет ли протекания труб, трещин, проблем с гидроизоляцией или поступления влаги из почвы. В частном доме особое внимание следует уделить полу над подвалом или неотапливаемым пространством.

Если конденсат возник со стороны комнаты, следует проверить вентиляцию, уровень влажности и температуру пола. Помогут регулярное проветривание, устранение источников чрезмерной влаги и поддержание комфортного микроклимата.

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