Кустарник, который радует пышным цветением круглый год: как выращивать у себя на участке скиммию японскую

Скиммия японская / © Pixabay

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Скиммия японская (Skimmia japonica) — это компактный вечнозеленый кустарник, достигающий высоты 1–1,5 метра. кустах появляются ярко-красные ягоды, которые долго держатся на ветвях и придают декоративности в течение всей зимы.

Природным домом скиммии являются лесистые районы Восточной и Юго-Восточной Азии, где она преимущественно растет в затененных, влажных местах. В Европу этот кустарник попал как декоративная культура. Из-за ограниченной морозостойкости скиммию чаще выращивают в контейнерах, а для высадки на открытом грунте требуется защита от сильных морозов. Она гармонично сочетается с другими кислолюбивыми растениями — вереском, рододендронами и пиерисом.

Самые красивые сорта скиммии японской

“Рубелла” — один из самых любимых сортов, привлекающий внимание яркими темно-красными почками, которые появляются осенью и сохраняются в течение всей зимы. Весной они раскрываются в нежные белые или кремовые цветы с отчетливым ароматом. Листья этого сорта иногда имеют приятный пурпурный оттенок. Эта скиммия также является отличным опылителем.

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“Карлик Годри” — компактный карликовый сорт, идеален для малых садов или выращивания в горшках. Кустарник достигает всего 40-60 см в высоту, формируя аккуратную полусферическую крону. Красные цветочные почки появляются в конце осени и начале зимы, а весной превращаются в кремово-белые цветы.

“Белый шар” — отличается правильной шаровидной формой и обычно достигает около 80-100 см в высоту и ширину. Густые, темно-зеленые листья с глянцем создают красивый фон для ярких кремово-белых цветочных почек, которые весной распускаются в большие шаровидные соцветия.

“Искушение” — компактный куст высотой около 1 метра. Особенность этого сорта — многочисленные алые ягоды, которые держатся на ветках до весны. Листья имеют эллиптическую форму, ярко-зеленые и матовые. Весной появляются мелкие, ароматные белые цветы, красиво контрастирующие с темно-красными почками.

“Боулз Дварф” — отличный выбор для тех, кто ищет неприхотливый вечнозеленый кустарник с приятным сладким ароматом цветов, напоминающий запах ландыша. Этот компактный сорт отлично подходит для создания уютных уголков в саду.

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Какие условия необходимы для успешного выращивания японской скиммии

Как ухаживать за скиммией на японском / © Pixabay

Низкорослые сорта японской скиммии — чрезвычайно ценны для оформления разнообразных садовых композиций из-за своей компактности и вечнозеленых листьев. Они идеально подходят для создания низких живых изгородей, а также для высадки вдоль садовых дорожек и бордюров.

Свет и расположение

Скиммия лучше всего развивается в условиях полутени или легкого затенения, избегая прямого и особенно палящего солнца. Чрезмерное солнечное освещение, особенно в холодное время года — зимой или ранней весной — может вызвать ожоги листьев и изменение его окраски. Также важно выбирать защищенные от сильных ветров места во избежание повреждений в морозные дни.

Почва

Для скиммии оптимальна кислая или слабокислая почва с pH 4,5–6, которая богата питательными веществами и хорошо дренирована. Растение не переносит щелочные или известняковые почвы, что часто приводит к пожелтению листьев через хлороз. Перед посадкой рекомендуется улучшать почву добавлением кислого торфа или компостированной коры.

Поливка

Растение требует умеренной и регулярной поливки — примерно 1–2 раза в неделю. Важно избегать как пересыхания, так и застоя влаги, ведь чрезмерная влага может вызвать корневую гниль.

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Подкормка

С начала весны до середины лета скиммию следует подкармливать специальными удобрениями для кислотолюбивых растений, например для рододендронов и азалий. Следует избегать удобрений на кальциевой основе или тех, которые могут повышать щелочность почвы. Мульчирование почвы компостированной сосновой корой или хвоей помогает сохранить оптимальный уровень кислотности и влажности.

Защита от морозов

Молодые саженцы, особенно в более холодных регионах, рекомендуется укрывать агроволокном или мульчей, а корневую зону — толстым слоем коры. Взрослые растения более выносливы к низким температурам, однако суровые морозы могут повреждать листья и побеги. Скиммия обычно устойчива к большинству болезней и вредителей, но может страдать хлорозом при слишком высоком уровне pH почвы.