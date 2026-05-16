Малина. / © pixabay.com

Реклама

Малина — одно из самых взыскательных растений. Если она не будет иметь достаточного количества питательных веществ, то будет плохо плодоносить. Однако если ее кусты получают из почвы ценные минералы, то энергично растут, развивают побеги и дадут хороший урожай.

Почему важно удобрять малину и как это правильно делать, сообщили эксперты ресурса kobieta.interia.pl.

Аграрии объясняют, что азот, калий и фосфор имеют решающее значение в выращивании малины, потому что отвечают за развитие зеленых частей растения, цветение и созревание плодов. Регулярное удобрение помогает поддерживать сильные побеги, улучшает качество плодов и продлевает период сбора урожая.

Реклама

Удобрение малины.

Достаточно популярны сейчас натуральные удобрения. Они и дешевле, и щаднее минеральных, потому что не приводят к внезапному переудобрению, а постепенно высвобождают питательные вещества.

Удобрение из шелухи картофеля

Часто для приготовления натуральных удобрений нужны только кухонные отходы. Основой для одного из простейшего удобрения является картофельная шелуха. Оно содержит значительное количество калия, который способствует цветению и делает плоды более сочными.

Залейте сырую шкурку кипятком и дайте настояться три дня. После этого процедите и полейте кусты раствором. Делайте такой полив каждые две-три недели в течение периода роста и плодоношения.

Реклама

Кроме того, можно закопать вокруг малины мелко нарезанную шкурку картофеля. Она будет разлагаться и постепенно высвобождать питательные вещества, а это будет улучшать структуру почвы.

Дрожжевое удобрение

Дрожжи являются основным продуктом не только в кухне, но и в садоводстве. Они очень полезны при выращивании малины — являются источником витаминов группы В, аминокислот и микроэлементов: железа, цинка, меди, хрома и селена.

Это сочетание способствует здоровому развитию корней и поддерживает рост молодых побегов. Регулярный полив малины дрожжевым удобрением повышает ее стойкость к грибковым заболеваниям.

Реклама

Приготовление удобрения простое: растворите 100 г свежих дрожжей в 10 литрах теплой воды, добавьте столовую ложку сахара, перемешайте и оставьте смесь на 2-3 часа. Используйте раз в месяц — лучше проводить процедуру весной и в начале лета.

Древесная зола

Зола является ценным источником калия, кальция и фосфора, необходимых для плодоношения малины, а также помогает снизить чрезмерную кислотность почвы.

В этом случае ключевым фактором является умеренность, так как большое количество древесной золы может чрезмерно повысить pH почвы, ограничивая поглощение питательных веществ. Лучше всего проводить обработку ранней весной, между цветением и ожидаемым плодоношением, а также осенью.

Реклама

Напомним, мы писали о том, каким раствором полить малину перед цветением. ради рекордного урожая.

Новости партнеров