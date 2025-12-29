- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 2 мин
Кутья на Щедрый вечер: как ее готовят, какие традиции и значение
Раньше Щедрый вечер праздновали 13 января (по юлианскому календарю).
31 декабря в Украине отмечают Щедрый вечер. Этот праздник символизирует переход от старого к новому году, обновление и благополучие. Именно к этому вечеру варили щедрую или богатую кутью.
Все о кутье на Щедрый вечер и ее особенностях читайте в материале ТСН.ua.
В отличие от кутьи на Святвечер, постной и торжественной, щедрая кутья — это праздничное блюдо, которое символизирует урожай, счастье в доме и благополучие в новом году.
Особенности кутьи на Щедрый вечер
Кутья на Святвечер, 24 декабря, — это обрядовое блюдо, которое едят в тишине и молитве. Она — главная среди 12 блюд. Ее представляют как символ духовной чистоты и смирения.
Она постная, потому что продолжается Рождественский пост. Ее готовят из пшеницы или ячменя, добавляют мед, мак, изюм, орехи.
Щедрая кутья — не постная, а питательная и «богатая». К зерну добавляют сливочное масло, молоко или сливки, сливочный сыр или сметану, а также традиционно сухофрукты, курагу, чернослив, орехи и мед. На Подолье встречалась кутья со шкварками или смальцем.
В народе говорили: «Какая щедрая кутья — таким будет год». Ее подавали под пение щедривок, с танцами и весельем, ведь это праздник радости, молодости и достатка.
Рецепт Щедрой кутьи
Ингредиенты
1 стакан пшеницы
3–4 стакана воды
1 стакан молока
50–70 г сливочного масла
3–4 ст. л. меда
4 ст. л. перетертого мака
100 г орехов
изюм, курага или чернослив — по вкусу
Приготовление
Промойте пшеницу и замочите на ночь. Затем залейте водой и варите на огне до мягкости.
Добавьте стакан молока и проварите еще 10–15 минут.
Запарьте мак и перетрите в молочко.
Смешайте тёплую пшеницу, сливочное масло, мед, мак, изюм, сухофрукты, орехи.
Дайте настояться 20–30 минут.
Подавайте кутью теплой в большой миске, чтобы «богатство в дом приходило».
Напомним, мы писали о том, почему кутья — главное блюдо на столе на Святвечер, 24 декабря, и что она символизирует.