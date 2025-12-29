Кутья на Щедрый вечер: как ее готовят, какие традиции и значение

Кутья / © YouTube

Реклама

31 декабря в Украине отмечают Щедрый вечер. Этот праздник символизирует переход от старого к новому году, обновление и благополучие. Именно к этому вечеру варили щедрую или богатую кутью.

Все о кутье на Щедрый вечер и ее особенностях читайте в материале ТСН.ua.

В отличие от кутьи на Святвечер, постной и торжественной, щедрая кутья — это праздничное блюдо, которое символизирует урожай, счастье в доме и благополучие в новом году.

Реклама

Особенности кутьи на Щедрый вечер

Кутья на Святвечер, 24 декабря, — это обрядовое блюдо, которое едят в тишине и молитве. Она — главная среди 12 блюд. Ее представляют как символ духовной чистоты и смирения.

Она постная, потому что продолжается Рождественский пост. Ее готовят из пшеницы или ячменя, добавляют мед, мак, изюм, орехи.

Щедрая кутья — не постная, а питательная и «богатая». К зерну добавляют сливочное масло, молоко или сливки, сливочный сыр или сметану, а также традиционно сухофрукты, курагу, чернослив, орехи и мед. На Подолье встречалась кутья со шкварками или смальцем.

В народе говорили: «Какая щедрая кутья — таким будет год». Ее подавали под пение щедривок, с танцами и весельем, ведь это праздник радости, молодости и достатка.

Реклама

Рецепт Щедрой кутьи

Ингредиенты

1 стакан пшеницы

3–4 стакана воды

1 стакан молока

50–70 г сливочного масла

3–4 ст. л. меда

4 ст. л. перетертого мака

100 г орехов

изюм, курага или чернослив — по вкусу

Приготовление

Промойте пшеницу и замочите на ночь. Затем залейте водой и варите на огне до мягкости. Добавьте стакан молока и проварите еще 10–15 минут. Запарьте мак и перетрите в молочко. Смешайте тёплую пшеницу, сливочное масло, мед, мак, изюм, сухофрукты, орехи. Дайте настояться 20–30 минут. Подавайте кутью теплой в большой миске, чтобы «богатство в дом приходило».

Напомним, мы писали о том, почему кутья — главное блюдо на столе на Святвечер, 24 декабря, и что она символизирует.