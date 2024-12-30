Кутья на Щедрый вечер: как готовят главное блюдо на праздник Маланки

На зимние праздники украинцы трижды готовят кутью. Вторую – в канун Старого Нового года – в праздник Маланки, 31 декабря. Эту кутью называют "щедрой".

Какой должна быть кутья на Щедрый вечер, чем она отличается от сочельника и как ее готовить — в материале ТСН.ua.

На праздник Маланки готовят Щедрую кутью. Она в отличие от Рождественской, которая постная, должна быть сытной, щедрой и с большим количеством ингредиентов. В древние времена щедрую кутью сдабривали смальцем. Сейчас добавляют сливочное масло, молоко или сливки. Ведь эти ингредиенты символизировали богатство и плодородие.

Для насыщенности вкуса к щедрому углу также добавляют различные сухофрукты, мак, грецкие орехи, цукаты, курагу, свежие фрукты. Что больше – в некоторых современных рецептах даже есть такой компонент, как коньяк.

Независимо от даты праздника – будь то 24 декабря или 31 декабря – неизменными составляющими углу являются зерно, мак и мед. Наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день следят.

Рецепт Щедрой кутьи

Ингредиенты

200 г перловой крупы

100 г мака,

70 г грецких орехов,

50 изюма,

100 г кураги,

100 мл сливок,

лимонная цедра,

2 ст. л. меда.

Приготовление

1. Пшеницу или перловку замочите на ночь, затем варите в подсоленной воде до готовности. Затем добавляем к крупе сливки и держим на огне еще несколько минут, чтобы каша их впитала.

2. Мак заливаем кипятком, а затем перетираем в ступке. Изюм запариваем, а орехи и курагу режем небольшими кусками.

3. В большой миске перемешиваем все ингредиенты и добавляем мед по вкусу.

Читайте также: