Кутья на Святой вечер: о традициях, приготовлении, пользе главного рождественского блюда

Кутья на Рождество — это не просто блюдо, а настоящий символ праздничного вечера, объединяющего семью за столом. Традиции приготовления кутьи, которые передаются из поколения в поколение, имеют глубокий смысл и полны обрядов. Конечно, у каждой хозяйки есть свои секреты, но все они сходятся в одном: кутья должна быть особенной. Приготовление кутьи и пробу сопровождается рядом обрядов, которые могут быть разными, в зависимости от региона.

Кутья в верованиях предков

Когда-то наши предки верили, что после сварки кутья можно предсказать будущий год. Если зерно хорошо разваривается, значит год будет удачным и урожайным. Помните этот обычай подбрасывать кутью к потолку? Сколько зерен прилипло — столько добра ожидается в доме. Эти верования до сих пор придают особый колорит празднованию, даже если мы не следуем им дословно.

Макитру или миску с кутью обязательно ставили на стол со скатертью или на выстланное сено, рядом с хлебом и компотом. Когда женщина несла кутью, то квоктала сама или это делали дети, чтобы хорошо неслись и велись куры в хозяйстве.

Издавна кутью подавали на Сочельник как первое блюдо. Ее ставили на стол рядом с хлебом и компотом, а после ужина оставляли для душ умерших родственников. Это символизировало единство рода, связь между поколениями. До сих пор некоторые семьи сохраняют эту традицию, чтя память близких.

Какие обряды из прошлого живы и по сей день

Сегодня многие элементы обрядовой культуры остались в прошлом. Однако обычай готовить обрядовое блюдо на сочельник и Рождество прочно укоренился в нашей праздничной культуре.

Например, сохраняется традиция угощать кутью домашний скот. Чаще всего это делает хозяин — перед ужином он обходит двор, иногда символически, а иногда добавляет несколько ложек или зерновок углу к пище, которую дают животным, за исключением свиней. Обязательно заходит на пасеку, если во дворе есть пчелы.

Сохранились традиции и честь умерших. Кутья – это также ритуальная поминальная каша. После ужина кутью оставляют на столе или подоконнике, чтобы души родственников, которых уже нет рядом, также могли присоединиться к ужину. Куия является блюдом, соединяющим не только всех, кто собрался за семейным столом, но и весь род, включая души умерших родственников.

Кутья также играет ценную социальную роль в современном мире. До сих пор распространен обычай, когда крестники несут на Рождество кутью к крестным родителям, а те одаривают их подарками и дают собственную кутью.

Кстати, в прошлом обычай ходить в гости с кутью мог помочь наладить коммуникацию с соседями или друзьями, с которыми были недоразумения. Это была хорошая возможность простить друг друга и пролистать страницу плохих отношений. Считалось, что на Рождественские праздники нельзя начинать или продолжать ссоры, иначе это будет иметь негативные последствия для будущего.

Как готовили и готовят кутью в Украине

Кутью готовят из цельных зерен пшеницы, ячменя или риса. Чаще всего она сладкая, хотя есть и другой вариант блюда – с маслом. В зависимости от традиций, кутья бывает редкой или густой. Сладкий вкус достигается путём добавления меда с водой. В прошлом плотники (соты) с медом заливали крутым кипятком, и таким образом мед отделялся от вощины, перги.

Иногда кутью заправляют сахарной водой или сладким компотом. Не обходится блюдо и без мака. Современные рецепты позволяют экспериментировать: добавляют компот, мак, орехи, изюм, курагу или даже шоколадные конфеты. Добавляют и орешки, такие как поджаренные и измельченные грецкие орехи или орешник. Но самое важное в этом блюде – его вкус и символизм, а не набор ингредиентов.

Чтобы кутья получилась удачной, нужно тщательно подготовить все компоненты. К примеру, зерно обязательно моют и варят до мягкости. Мак замачивают в горячей воде, затем перетирают до появления молочного оттенка. Изюм моют, а при необходимости заливают кипятком. Орехи поджаривают и измельчают. И, конечно, мед добавляют уже в готовое блюдо, чтобы сохранить его полезные свойства.

Чем полезна кутья

Начнем с главного ингредиента в углу – чаще всего это целые (необработанные) пшеничные зерна. Белый (не круглозерновой) хлеб считается обработанной пищей, ведь мука для его производства не содержит наружных зерновых оболочек. Когда же речь идет о кутью, для приготовления используют цельное зерно, богатое клетчаткой, белок, витамины группы B, железо, магний, марганец и даже цинк и селен. Кутья из ячменя ощутимо проигрывает в количестве этих нутриентов, но тоже содержит клетчатку, некоторые витамины группы В и марганец.

Другие ингредиенты, такие как грецкие орехи, мак и изюм не менее ценны. Все они богаты клетчаткой, белоком и разнообразными микроэлементами. В частности, орехи и мак обладают высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, витаминов B1, B6 и фолиевой кислоты, а также железа, магния, марганца, фосфора и цинка. А семена мака богаты еще и кальцием. Изюм дополняют этот перечень калием и медью.

Как приготовить кутью

Прежде всего следует хорошо промыть и сварить зерно. Мак традиционно перетирали в макитре макогоном. Для этого нужно предварительно замочить мак в горячей воде, промыть и дать постоять около получаса. Далее воду слить, добавить немного сахара и перетирать до появления светлого цвета. Современные хозяева и хозяйки могут использовать бытовые устройства, которые призваны упрощать нам жизнь, например блендер или кофемолку. А по некоторым рецептам мак можно и вообще не растирать.

Орехи можно измельчить ножом или перебить в блендере или в той же макитре. Изюм предварительно следует помыть и, при необходимости, замочить.

Как не испортить кутью

Чтобы не испортить вкус кутьи, мед лучше добавлять в конце, учитывая, что в ближайшие несколько часов блюдо съедят. Другими словами, если вы хотите часть блюда оставить на завтра, мед лучше добавить к нему уже на следующий день. Так блюдо будет сохраняться лучше и менее вероятно, что испортится.

Дело в том, что мед содержит дрожжи. В самом меде они не размножаются из-за высокого осмотического давления, обусловленного высокой концентрацией сахаров. Когда же мы добавляем его в блюдо, концентрация соответственно уменьшается — и микроорганизмы могут начинать размножаться и испортить блюдо.

Приготовление кутьи – это всегда творческий процесс. Некоторые добавляют компот, кто-то — курагу или клюкву. Но важно "не передать кутье меда", потому что избыток сахара может испортить баланс вкусов. Мед, кстати, лучше добавлять перед подачей, ведь он содержит дрожжи, которые могут вызвать брожение. Важно не переусердствовать с подслащением, ведь мед и сухофрукты уже сами по себе достаточно сладки.

Кутья – это больше, чем еда. Это символ традиций, семейного уюта и духовного единства. Приготовление этого блюда позволяет почувствовать себя частью большой истории, объединяющей поколение. Итак, готовя кутью на Рождество, помните: это не только о вкусе, но и о душе.

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