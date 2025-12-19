Кутья на Святвечер: почему она главное блюдо, что символизирует, классический рецепт

Кутья / © ТСН

Реклама

Кутья — главное среди 12 блюд на Святвечер. Именно с нее начинают праздничный ужин после появления первой звезды. Издавна кутья считалась не просто едой, а обрядовым блюдом, которое объединяет живых, покойных предков и будущие поколения.

Почему кутья является главным блюдом, что символизирует и какой ее классический рецепт — читайте в материале ТСН.ua.

С давних времен и по сей день кутья остается главным среди 12 блюд на Святвечер. Наши предки верили, что каждый ингредиент кутьи имеет глубокий смысл и свое значение:

Реклама

пшеница — символ жизни, плодородия и вечности

мак — защита от зла

мед — Божья благодать, здоровье и сладкая жизнь

орехи — сила, достаток и мудрость

вода — очищение и обновление

Народные обычаи

Хозяин торжественно заносил кутью в дом и ставил на почетное место. Она была первым блюдом, которое пробовали. Ели ее все члены семьи из одной посуды — это считалось знаком единства. Часть кутьи оставляли на ночь для душ умерших родственников.

Наша страна очень разнообразна, а потому в разных регионах Украины кутью также готовят по-разному. К примеру, на Галичине и Подолье она имеет густую консистенцию, на Полесье — жидкую, а на востоке к ней часто добавляют узвар, а не воду.

В большинстве областей в основе блюда — пшеница или ячмень. Впрочем, на юге чаще используют рис. Среди дополнений, которыми щедро приправляют это обрядовое блюдо — мак, мед, орехи, изюм, халва, иногда чернослив.

Классический рецепт кутьи на Святвечер

Ингредиенты :

Реклама

250 г пшеницы

100 г мака

3–4 ст. л. меда

50 г грецких орехов

50 г изюма

щепотка соли

вода

Приготовление:

Пшеницу хорошо промыть, замочить на 6–8 часов или на ночь. Сварить до мягкости (1–1,5 часа), отцедить лишнюю воду. Мак залить крутым кипятком, настоять 30 минут, слить воду и перетереть до «молочка». Орехи мелко порезать, изюм запарить. Смешать пшеницу, мак, орехи и изюм. Добавить мед и немного теплой воды или узвара — до желаемой консистенции. Аккуратно перемешать и дать настояться.

Напомним, мы писали о том, когда варить кутью зимой 2025-2026. Украинцы готовят кутью трижды к конкретным датам: на Святвечер перед Рождеством, в Щедрый вечер перед Новым годом и накануне Крещения.