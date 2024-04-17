Квадратный тип фигуры: как создать иллюзию идеальных пропорций и что ни в коем случае нельзя одевать

Не все женщины могут похвастаться идеальными формами или тонкой талией, но это вовсе не значит, что им не повезло с фигурой. Тип "прямоугольник" или "квадрат" – это своеобразное полотно, на котором можно создать любой шедевр с помощью правильно подобранной одежды.

Главная задача для "прямоугольника" – создать иллюзию изгибов и подчеркнуть женственность силуэта. И это действительно гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Несколько уловок — и каждая превратится в истинную богиню.

Какая одежда подходит типу фигуры квадрат или прямоугольник – далее в материале.

Тип фигуры квадрат или прямоугольник: описание

Фигура прямоугольник или квадрат характеризуется прямой линией талии, примерно одинаковой шириной плеч и бедер, небольшим бюстом. Обычно такой тип фигуры имеют высокие и стройные женщины с длинными ногами.

Основная особенность "прямоугольника" – отсутствие ярко выраженных изгибов и плавных линий силуэта. Талия почти не выделяется, а пропорции верхней и нижней части тела примерно одинаковы.

Однако, это совсем не недостаток – ведь фигура "прямоугольник" дает безграничное пространство для экспериментов со стилем и фасонами. Главное – создать правильные пропорции с помощью правильной одежды.

Какая одежда подходит типу фигуры квадрат

Приталенные платья

Приталенные платья подойдут для типа фигуры прямоугольник. Фото: X (Twitter)

Выбирайте модели, облегающие талию и мягко расклешивающиеся вниз. Это создаст иллюзию изгибов и придаст силуэт женственности.

Юбка-солнце

Юбка-солнце подходит для типа фигуры "прямоугольник"

Расклешенные юбки средней длины отлично подчеркнут стройные ноги и зрительно сбалансируют фигуру. Особенно эффектно будут смотреться модели с высокой талией.

Баска

Баска подходит для типа фигуры "прямоугольник"

Блузки, платья и жакеты с баской на талии добавят объем в нужных местах и создадут эффект песочных часов. Это один из самых лучших фасонов для "прямоугольника".

Драпирование и складки

Драпировки и складки подходят для типа фигуры "прямоугольник"

Они помогут создать плавные линии силуэта там, где их не хватает. Выбирайте блузы и платья с драпировками в зоне декольте или на талии.

Акценты на плечах

Акценты на плечах удачно подчеркивают фигуру квадрат.

Блузки и платья с объемными рукавами, паффами или декором на плечах зрительно расширят верхнюю часть тела и сбалансируют пропорции.

Ремни и пояса

Ремни и пояса выгодно подчеркивают талию для квадратной фигуры.

Тонкий ремешок или поясок на талии – самый простой способ подчеркнуть женственность силуэта. Можно носить их с платьями, туниками или блузками.

А-силуэт

Расклешенные от талии платья и юбки придадут фигуре мягкости и создадут плавные изгибы. Это идеальный выбор для владелиц "прямоугольника".

Что не стоит одевать обладательницам типа фигуры квадрат

Слишком объемные вещи

Оверсайз, мешковатые свитера и бесформенные платья подчеркнут отсутствие изгибов и сделают фигуру громоздкой. Выбирайте более приталенные силуэты.

Прямые платья и рубашки

Они никак не подчеркивают талию и лишь усугубляют "прямоугольность" силуэта. Лучше отдавать предпочтение моделям с акцентом на линии талии.

Брюки и джинсы с низкой посадкой

Они зрительно удлиняют торс и сокращают ноги, нарушая пропорции фигуры. Выбирайте модели с высокой или средней посадкой.

Горизонтальные полоски

Они могут добавить нежелательный объем и расширить силуэт в тех местах, где это не нужно. Предпочитайте вертикальные принты или однотонные вещи.

Юбки-карандаши

Хотя этот фасон считается базовым, для "прямоугольника" он не всегда уместен – ведь лишь подчеркивает отсутствие изгибов. Лучше выбирать более расклешенные модели.

Длинные прямые кардиганы

Они скрывают талию и делают фигуру бесформенной. Выбирай более приталенные жакеты или укороченные кардиганы, не ниже бедер.

Фигура "прямоугольник" – это настоящий подарок для модниц, ведь она позволяет примерить на себя самые разные образы и стили. Не бойтесь экспериментировать с фасонами, цветами и принтами – ведь ваша фигура позволяет это.

Знаменитости с типом фигуры "прямоугольник"

Многие голливудские звезды имеют фигуру "прямоугольник" и выглядят просто потрясающе! Их пример доказывает, что этот тип фигуры — вовсе не приговор, а повод для экспериментов со стилем и поиска своего уникального образа.

Мила Йовович имеет квадратный тип фигуры / Фото: instagram.com/millajovovich

Мила Йовович – настоящая икона стиля с фигурой "прямоугольник". Она часто появляется на красных дорожках в приталенных платьях, рисующих тонкую талию. Мила предпочитает модели с акцентом на плечах или с асимметричным кроем, которые придают ее образу изюм.

Джулия Робертс имеет квадратный тип фигуры. / Фото: Associated Press

Еще одна знаменитая обладательница фигуры "прямоугольник" — Джулия Робертс. Ее главный секрет – умение подчеркнуть достоинства своей фигуры с помощью правильных акцентов. Джулия часто выбирает платья и блузы с V-образным вырезом, которые зрительно удлиняют шею и делают акцент на зоне декольте. Она не боится ярких цветов и смелых принтов – и всегда выглядит свежо и эффектно.

Кира Найтли имеет квадратный тип фигуры.

Кира Найтли тоже может похвастаться фигурой "прямоугольник" – и она умеет подать ее с лучшей стороны. Кира часто появляется на публике в женских платьях А-силуэта, мягко очерчивающих талию и расклешивающихся вниз. Она также любит выбирать наряды с драпировками и складками, придающими ее образу романтичности и мягкости.

Читайте также: