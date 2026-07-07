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Квартира превращается в сауну: эксперты назвали три простых способа сохранить прохладу даже в адскую жару
Летняя жара способна быстро превратить квартиру или частный дом в настоящую «парилку». Даже если у вас есть кондиционер, ему все труднее поддерживать комфортную температуру, когда столбики термометров поднимаются до экстремальных отметок.
Эксперты по домашнему комфорту назвали три простых, но эффективных способа, которые помогут сохранить прохладу в доме и уменьшить нагрузку на кондиционер или вовсе обойтись без него.
Не впускайте солнечное тепло в комнату
Самый враг прохлады — прямые солнечные лучи. По словам специалистов, значительная часть солнечной энергии, которая попадает через окна, превращается в тепло внутри помещения. Именно поэтому в самые жаркие часы дня следует держать шторы, жалюзи или ролеты закрытыми.
Особенно это касается окон, выходящих на южную и западную сторону. Если есть возможность, следует использовать плотные шторы или ткани с эффектом затемнения — они помогут значительно снизить нагрев комнаты.
Используйте вентилятор правильно
Многие считают, что вентилятор охлаждает воздух. На самом деле он лишь создает поток, помогающий телу быстрее отдавать тепло, из-за чего человек чувствует приятную прохладу.
Если у вас есть потолочный вентилятор, летом он должен вращаться против часовой стрелки — так воздух будет эффективнее циркулировать по комнате. Напольные или настольные модели также лучше размещать так, чтобы они обеспечивали постоянное движение воздуха.
В то же время эксперты подчеркивают: во время аномальной жары вентилятор не заменит кондиционер. Если температура становится опасно высокой, важно пить достаточно воды, избегать перегрева и по возможности находиться в охлажденных помещениях.
Меньше готовьте на плите и в духовке
Во время жары кухня может стать одним из самых горячих мест в доме. Включенная духовка или варочная поверхность быстро повышают температуру не только на кухне, но и во всем доме.
Чтобы этого избежать, эксперты советуют:
готовить на открытом воздухе, если есть такая возможность;
использовать аэрофритюрницу, мультиварку или тостерную печь вместо большой духовки;
планировать приготовление пищи на утренние или вечерние часы, когда на улице прохладнее.
Дополнительные советы, которые помогут пережить жару
Кроме трех основных правил, следует придерживаться еще нескольких простых рекомендаций:
открывайте окна рано утром или поздно вечером, когда температура на улице ниже;
выключайте неиспользуемые электроприборы, ведь они также выделяют тепло;
пейте больше воды и не допускайте обезвоживания;
по возможности избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы дня.
FAQ
Как охладить квартиру без кондиционера?
Чтобы сохранить прохладу без кондиционера, закрывайте шторы или жалюзи днем, проветривайте квартиру только утром и вечером, используйте вентиляторы для циркуляции воздуха и старайтесь не использовать духовку или плиту в часы максимальной жары. Эти простые шаги помогут снизить температуру в доме на несколько градусов.
Нужно ли закрывать окна во время жары?
Да. Если на улице более жарко, чем в квартире, открытые окна только впускают горячий воздух. Лучше всего проветривать жилье ночью, ранним утром или после заката, а днем держать окна закрытыми и защищать их от прямых солнечных лучей шторами или жалюзи.