Квартира превращается в сауну: эксперты назвали три простых способа сохранить прохладу даже в адскую жару

Как сохранить прохладу в квартире / © pexels.com

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Эксперты по домашнему комфорту назвали три простых, но эффективных способа, которые помогут сохранить прохладу в доме и уменьшить нагрузку на кондиционер или вовсе обойтись без него.

Не впускайте солнечное тепло в комнату

Самый враг прохлады — прямые солнечные лучи. По словам специалистов, значительная часть солнечной энергии, которая попадает через окна, превращается в тепло внутри помещения. Именно поэтому в самые жаркие часы дня следует держать шторы, жалюзи или ролеты закрытыми.

Особенно это касается окон, выходящих на южную и западную сторону. Если есть возможность, следует использовать плотные шторы или ткани с эффектом затемнения — они помогут значительно снизить нагрев комнаты.

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Используйте вентилятор правильно

Многие считают, что вентилятор охлаждает воздух. На самом деле он лишь создает поток, помогающий телу быстрее отдавать тепло, из-за чего человек чувствует приятную прохладу.

Если у вас есть потолочный вентилятор, летом он должен вращаться против часовой стрелки — так воздух будет эффективнее циркулировать по комнате. Напольные или настольные модели также лучше размещать так, чтобы они обеспечивали постоянное движение воздуха.

В то же время эксперты подчеркивают: во время аномальной жары вентилятор не заменит кондиционер. Если температура становится опасно высокой, важно пить достаточно воды, избегать перегрева и по возможности находиться в охлажденных помещениях.

Меньше готовьте на плите и в духовке

Во время жары кухня может стать одним из самых горячих мест в доме. Включенная духовка или варочная поверхность быстро повышают температуру не только на кухне, но и во всем доме.

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Чтобы этого избежать, эксперты советуют:

готовить на открытом воздухе, если есть такая возможность;

использовать аэрофритюрницу, мультиварку или тостерную печь вместо большой духовки;

планировать приготовление пищи на утренние или вечерние часы, когда на улице прохладнее.

Дополнительные советы, которые помогут пережить жару

Кроме трех основных правил, следует придерживаться еще нескольких простых рекомендаций:

открывайте окна рано утром или поздно вечером, когда температура на улице ниже;

выключайте неиспользуемые электроприборы, ведь они также выделяют тепло;

пейте больше воды и не допускайте обезвоживания;

по возможности избегайте физических нагрузок в самые жаркие часы дня.

FAQ

Как охладить квартиру без кондиционера?

Чтобы сохранить прохладу без кондиционера, закрывайте шторы или жалюзи днем, проветривайте квартиру только утром и вечером, используйте вентиляторы для циркуляции воздуха и старайтесь не использовать духовку или плиту в часы максимальной жары. Эти простые шаги помогут снизить температуру в доме на несколько градусов.

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Нужно ли закрывать окна во время жары?

Да. Если на улице более жарко, чем в квартире, открытые окна только впускают горячий воздух. Лучше всего проветривать жилье ночью, ранним утром или после заката, а днем держать окна закрытыми и защищать их от прямых солнечных лучей шторами или жалюзи.

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