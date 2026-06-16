Квас из бузины. / © pixabay.com

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Ароматный, освежающий и натуральный квас из бузины считается одним из самых популярных летних напитков. Его ценят не только за нежный цветочный вкус, но и за полезные свойства. Такой напиток прекрасно утоляет жажду в жару, а благодаря природному брожению не нуждается в магазинных дрожжах.

Как приготовить полезный квас из бузины, читайте в материале ТСН.ua.

Соберите соцветия с черной бузины. Лучше всего делать это в сухую погоду, потому что важна именно пыльца растения. В ней — натуральные дрожжи, отвечающие за брожение.

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Важно собрать уже раскрывшиеся соцветия. Проверьте, чтобы на цветах не было насекомых.

Ингредиенты:

10 л воды;

150 г (приблизительно 40 штук) соцветий бузины;

1 кг сахара;

10-20 г лимонной кислоты или 1 лимон.

Приготовление

В большой кастрюле нагрейте воду до 40-45 градусов. Добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту. Помешайте, пока сахар не растает. Когда сироп охладел до комнатной температуры, добавьте соцветия бузины. Важно, чтобы в емкости, в которой будет бродить напиток, оставалось свободное пространство для брожения напитка. Накройте емкость полотенцем, чтобы внутрь не попали мошки. Оставьте емкость при комнатной температуре на 5 дней, чтобы начался процесс брожения. Перемешивайте квас несколько раз в день. Когда квас будет готов, то отцедите его от цветов. Затем перелейте в бутылки так, чтобы одна четверть оставалась свободной. Поставьте в холодильник или другое прохладное место.

Напомним, мы писали о том, что сделать из цвета бузины, чтобы получить максимум пользы.

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