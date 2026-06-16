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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
246
Время на прочтение
2 мин

Квас из бузины — как приготовить газированный напиток

Один из самых популярных сезонных рецептов — квас из цветов бузины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Квас из бузины.

Квас из бузины. / © pixabay.com

Ароматный, освежающий и натуральный квас из бузины считается одним из самых популярных летних напитков. Его ценят не только за нежный цветочный вкус, но и за полезные свойства. Такой напиток прекрасно утоляет жажду в жару, а благодаря природному брожению не нуждается в магазинных дрожжах.

Как приготовить полезный квас из бузины, читайте в материале ТСН.ua.

Соберите соцветия с черной бузины. Лучше всего делать это в сухую погоду, потому что важна именно пыльца растения. В ней — натуральные дрожжи, отвечающие за брожение.

Важно собрать уже раскрывшиеся соцветия. Проверьте, чтобы на цветах не было насекомых.

Ингредиенты:

  • 10 л воды;

  • 150 г (приблизительно 40 штук) соцветий бузины;

  • 1 кг сахара;

  • 10-20 г лимонной кислоты или 1 лимон.

Приготовление

  1. В большой кастрюле нагрейте воду до 40-45 градусов. Добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту. Помешайте, пока сахар не растает.

  2. Когда сироп охладел до комнатной температуры, добавьте соцветия бузины.

  3. Важно, чтобы в емкости, в которой будет бродить напиток, оставалось свободное пространство для брожения напитка.

  4. Накройте емкость полотенцем, чтобы внутрь не попали мошки. Оставьте емкость при комнатной температуре на 5 дней, чтобы начался процесс брожения. Перемешивайте квас несколько раз в день.

  5. Когда квас будет готов, то отцедите его от цветов. Затем перелейте в бутылки так, чтобы одна четверть оставалась свободной. Поставьте в холодильник или другое прохладное место.

Напомним, мы писали о том, что сделать из цвета бузины, чтобы получить максимум пользы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
246
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