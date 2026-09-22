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Квашеная капуста будет ароматной, хрустящей и сочной: во время соления добавьте этот продукт
Этот ингредиент придаст капусте приятную кислинку и аромат, а правильное количество соли, плотное утрамбовывание и соответствующая температура помогут сохранить ее сочной и хрустящей.
Квашеная капуста — одна из самых популярных домашних заготовок на осень и зиму. Но иногда вместо сочной и хрустящей закуски после ферментации получается мягкая капуста с невнятным вкусом. Исправить это можно не только правильным соотношением соли, но и дополнительным ингредиентом. Опытные хозяйки добавляют к капусте клюкву. Кисловатые ягоды делают вкус более выразительным, придают приятный аромат и прекрасно сочетаются с природной кислинкой ферментированной капусты.
Зачем добавлять клюкву в квашеную капусту
Клюква содержит органические кислоты и имеет выраженный кисловатый вкус, поэтому даже небольшое количество ягод изменяет привычную заготовку.
На 2 кг нашинкованной капусты достаточно примерно 100 г свежей клюквы. По желанию можно добавить одну-две морковки — она даст легкую сладость и сделает капусту ярче.
Капусту нужно нашинковать не слишком тонкой соломкой, добавить соль и хорошо перемять руками, чтобы овощ пустил сок. Затем аккуратно перемешать с морковью и клюквой и плотно утрамбовать в чистой емкости.
Главный секрет хрусткости — не только добавка
Даже клюква не спасет капусту, если нарушить технологию ферментации. Один из важнейших моментов — правильное количество соли. Для квашения подходит концентрация примерно 1,5–2,5% соли от массы капусты, а точное взвешивание помогает получить стабильный результат.
Потому для 2 кг капусты можно взять около 40 г соли. После перемешивания овощи нужно плотно утрамбовать, чтобы они укрылись собственным соком. Капуста должна оставаться под рассолом на протяжении всего процесса ферментации — это важно и для качества, и для предотвращения порчи.
Для лучшего результата во время ферментации не следует держать капусту в слишком теплом месте: высокая температура может сделать ее мягкой. После активного брожения капусту переносят в прохладное место.