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Категория
Разное
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Квашенные помидоры на зиму: три рецепта на 5-литровое ведро

Квашенные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которая со временем становится только вкуснее

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Помидоры.

Помидоры. / © Associated Press

Именно сейчас разгар сезона квашения помидоров — на рынках и огородах много спелых, сочных овощей. Сочные, ароматные, с приятной кислинкой квашеные томаты — прекрасно дополняют картофель, различные гарниры и мясные блюда.

ТСН.ua подготовил три рецепта на 5-литровое ведро.

Квашеные помидоры с хреном, чесноком и зеленью

Ингредиенты:

  • 3–3,5 кг помидоров

  • 2,5 л воды

  • 125 г соли

  • 1–2 листа хрена

  • 50–70 г корня хрена

  • 1 головка чеснока

  • 3–4 зонтика укропа

  • 5–6 листьев смородины

  • 5–6 листьев вишни

  • 3–4 лавровых листа

  • 8–10 горошин черного перца

Приготовление:

  1. На дно ведра выложите часть листьев хрена, укроп, листья смородины и вишни, несколько кусочков корня хрена и зубчиков чеснока.

  2. Сверху плотно выложите помидоры, добавляя между ними чеснок, корень хрена, лавровый лист и черный перец. Сверху положите оставшуюся зелень.

  3. Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте помидоры так, чтобы они полностью покрыты жидкостью.

  4. Накройте чистой тарелкой или крышкой и установите небольшой фитиль. Оставьте ведро примерно на 5–7 дней в прохладном месте, чтобы начать процесс квашения. После этого перенесите помидоры в холодное место для хранения.

Квашеные помидоры с болгарским перцем

Ингредиенты:

  • 3 кг помидоров

  • 500-600 г болгарского перца

  • 2,5 л воды

  • 125 г соли

  • 1 головка чеснока

  • 3–4 зонтика укропа

  • 1–2 листа хрена

  • 5 листьев смородины

  • 3 лавровых листа

  • 10 горошин черного перца

Приготовление:

  1. Помидоры промойте и переберите. Болгарский перец очистите от семян и нашинкуйте крупными кусочками.

  2. На дно ведра выложите часть листьев хрена, укроп, листья смородины, чеснок и специи. Далее слоями положите помидоры и кусочки сладкого перца.

  3. Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте овощи так, чтобы жидкость полностью покрывала их.

  4. Накройте чистой тарелкой, установите фитиль и оставьте примерно на 5–7 дней в прохладном месте. Когда помидоры приобретут приятную кислинку, переставьте в холодное место.

3. Квашеные помидоры с яблоками и горчицей

Ингредиенты:

  • 3–3,5 кг помидоров

  • 2–3 кисло-сладких яблока

  • 2,5 л воды

  • 125 г соли

  • 5–6 зубчиков чеснока

  • 3 зонтика укропа

  • 1–2 листа хрена

  • 4–5 листьев смородины

  • 1 ст. л. зерен горчицы

  • 8–10 горошин черного перца

  • 2–3 лавровых листа

Приготовление:

  1. Помидоры вымойте. Яблоки хорошо промойте, удалите сердцевину и нарежьте на 4–6 частей.

  2. На дно ведра уложите листья хрена, укроп, листья смородины, чеснок, зерна горчицы и специи. Затем выложите слой помидоров, добавьте несколько кусочков яблок. Повторяйте слои до тех пор, пока все овощи и фрукты не закончатся.

  3. Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте им помидоры с яблоками — все они должны быть полностью погружены в жидкость.

  4. Накройте чистой тарелкой, установите фитиль и оставьте ведро примерно на 5–7 дней в прохладном месте. После того как помидоры проквашатся, перенесите их в холодное место.

Напомним, мы делились рецептом помидоров по-польски на зиму.

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