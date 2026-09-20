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Квашенные помидоры на зиму: три рецепта на 5-литровое ведро
Квашенные помидоры — одна из тех домашних заготовок, которая со временем становится только вкуснее
Именно сейчас разгар сезона квашения помидоров — на рынках и огородах много спелых, сочных овощей. Сочные, ароматные, с приятной кислинкой квашеные томаты — прекрасно дополняют картофель, различные гарниры и мясные блюда.
ТСН.ua подготовил три рецепта на 5-литровое ведро.
Квашеные помидоры с хреном, чесноком и зеленью
Ингредиенты:
3–3,5 кг помидоров
2,5 л воды
125 г соли
1–2 листа хрена
50–70 г корня хрена
1 головка чеснока
3–4 зонтика укропа
5–6 листьев смородины
5–6 листьев вишни
3–4 лавровых листа
8–10 горошин черного перца
Приготовление:
На дно ведра выложите часть листьев хрена, укроп, листья смородины и вишни, несколько кусочков корня хрена и зубчиков чеснока.
Сверху плотно выложите помидоры, добавляя между ними чеснок, корень хрена, лавровый лист и черный перец. Сверху положите оставшуюся зелень.
Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте помидоры так, чтобы они полностью покрыты жидкостью.
Накройте чистой тарелкой или крышкой и установите небольшой фитиль. Оставьте ведро примерно на 5–7 дней в прохладном месте, чтобы начать процесс квашения. После этого перенесите помидоры в холодное место для хранения.
Квашеные помидоры с болгарским перцем
Ингредиенты:
3 кг помидоров
500-600 г болгарского перца
2,5 л воды
125 г соли
1 головка чеснока
3–4 зонтика укропа
1–2 листа хрена
5 листьев смородины
3 лавровых листа
10 горошин черного перца
Приготовление:
Помидоры промойте и переберите. Болгарский перец очистите от семян и нашинкуйте крупными кусочками.
На дно ведра выложите часть листьев хрена, укроп, листья смородины, чеснок и специи. Далее слоями положите помидоры и кусочки сладкого перца.
Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте овощи так, чтобы жидкость полностью покрывала их.
Накройте чистой тарелкой, установите фитиль и оставьте примерно на 5–7 дней в прохладном месте. Когда помидоры приобретут приятную кислинку, переставьте в холодное место.
3. Квашеные помидоры с яблоками и горчицей
Ингредиенты:
3–3,5 кг помидоров
2–3 кисло-сладких яблока
2,5 л воды
125 г соли
5–6 зубчиков чеснока
3 зонтика укропа
1–2 листа хрена
4–5 листьев смородины
1 ст. л. зерен горчицы
8–10 горошин черного перца
2–3 лавровых листа
Приготовление:
Помидоры вымойте. Яблоки хорошо промойте, удалите сердцевину и нарежьте на 4–6 частей.
На дно ведра уложите листья хрена, укроп, листья смородины, чеснок, зерна горчицы и специи. Затем выложите слой помидоров, добавьте несколько кусочков яблок. Повторяйте слои до тех пор, пока все овощи и фрукты не закончатся.
Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте им помидоры с яблоками — все они должны быть полностью погружены в жидкость.
Накройте чистой тарелкой, установите фитиль и оставьте ведро примерно на 5–7 дней в прохладном месте. После того как помидоры проквашатся, перенесите их в холодное место.
Напомним, мы делились рецептом помидоров по-польски на зиму.