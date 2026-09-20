Квашенные помидоры на зиму: три рецепта на 5-литровое ведро

Именно сейчас разгар сезона квашения помидоров — на рынках и огородах много спелых, сочных овощей. Сочные, ароматные, с приятной кислинкой квашеные томаты — прекрасно дополняют картофель, различные гарниры и мясные блюда.

ТСН.ua подготовил три рецепта на 5-литровое ведро.

Ингредиенты:

Приготовление:

Накройте чистой тарелкой или крышкой и установите небольшой фитиль. Оставьте ведро примерно на 5–7 дней в прохладном месте, чтобы начать процесс квашения. После этого перенесите помидоры в холодное место для хранения.

Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте помидоры так, чтобы они полностью покрыты жидкостью.

Сверху плотно выложите помидоры, добавляя между ними чеснок, корень хрена, лавровый лист и черный перец. Сверху положите оставшуюся зелень.

На дно ведра выложите часть листьев хрена, укроп, листья смородины и вишни, несколько кусочков корня хрена и зубчиков чеснока.

Ингредиенты:

Приготовление:

Накройте чистой тарелкой, установите фитиль и оставьте примерно на 5–7 дней в прохладном месте. Когда помидоры приобретут приятную кислинку, переставьте в холодное место.

Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте овощи так, чтобы жидкость полностью покрывала их.

На дно ведра выложите часть листьев хрена, укроп, листья смородины, чеснок и специи. Далее слоями положите помидоры и кусочки сладкого перца.

Помидоры промойте и переберите. Болгарский перец очистите от семян и нашинкуйте крупными кусочками.

Ингредиенты:

Приготовление:

Помидоры вымойте. Яблоки хорошо промойте, удалите сердцевину и нарежьте на 4–6 частей.

На дно ведра уложите листья хрена, укроп, листья смородины, чеснок, зерна горчицы и специи. Затем выложите слой помидоров, добавьте несколько кусочков яблок. Повторяйте слои до тех пор, пока все овощи и фрукты не закончатся.

Готовим рассол. В 125 г соли растворите в 2,5 л холодной кипяченой воды. Залейте им помидоры с яблоками — все они должны быть полностью погружены в жидкость.