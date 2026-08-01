Лапша с молоком, как в детстве: простой рецепт, чтобы макароны не разварились

Молочные макароны / © Обозреватель

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Молочную лапшу готовят из молока, воды и тонкой вермишели, добавляя соль, сахар и масло. Для четырёх порций потребуется 500 г молока, 250 мл воды и 6 столовых ложек тонкой вермишели.

ТСН.uaделится рецептом.

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Пропорции для молочной лапши

На четыре порции понадобятся:

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500 г молока;

250 мл воды;

6 столовых ложек тонкой вермишели;

соль и сахар — по вкусу.

В какой последовательности добавлять продукты

В глубокую кастрюлю налейте молоко и воду, добавьте сахар и соль и доведите смесь до кипения. Не оставляйте кастрюлю без присмотра, чтобы молоко не выкипело.

В кипящую жидкость всыпьте тонкую вермишель, убавьте огонь и аккуратно перемешайте. Так макароны не склеятся и не прилипнут ко дну.

Сколько варить тонкую вермишель

Варите лапшу примерно 3–4 минуты или столько, сколько указано на упаковке конкретной вермишели. После выключения оставьте блюдо на 5–7 минут — за это время лапша дойдет в горячей жидкости.

Не ждите, пока вермишель полностью размягчится ещё на плите. Заранее учтите дополнительное время после выключения, иначе блюдо может потерять нужную текстуру.

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Почему блюдо загустевает после выключения

Тонкая вермишель продолжает впитывать жидкость даже без кипения, поэтому молочный суп постепенно загустевает. Если вы хотите, чтобы блюдо получилось более жидким, не увеличивайте время отстаивания и подавайте его сразу через 5–7 минут.

Можно использовать и другой вид лапши, но тонкую вермишель для быстрого приготовления главное не путать сдомашней яичной лапшой для бульона. Её готовят по другой технологии.

Как сохранить остатки

Молочная лапша — блюдо, которое лучше есть свежим: при хранении она впитает жидкость и станет мягче. Если остатки нужно сохранить, не держите их при комнатной температуре дольше двух часов, охладите и поместите в холодильник в закрытой посуде.

На следующий день разогрейте только нужную порцию на слабом огне. При необходимости добавьте немного молока, чтобы восстановить консистенцию, но не пытайтесь вернуть лапше первоначальную упругость длительным кипячением.

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