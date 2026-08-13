Лаванда зацветет во второй раз: что нужно сделать с растением до конца августа

Лаванда / © Credits

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Лаванда может порадовать повторным цветением в конце лета, если вовремя провести несложную процедуру. Удаление отцветших цветков не только стимулирует появление новых бутонов, но и помогает растению подготовиться к холодам.

Об этом рассказал специалист по садоводству Каллан Харви из компании Sloane and Sons, сообщает издание Express.

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По словам Харви, к августу часть цветков лаванды уже начинает увядать. Именно в этот период следует удалить отцветшие соцветия. Такая процедура может направить силы растения на формирование новых цветков вместо поддержания тех частей, которые уже отмирают.

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Если оставить увядшие цветы, лаванда будет продолжать тратить на них часть своих ресурсов. В то же время растению в конце сезона нужна энергия для развития новых корней и укрепления корневой системы перед зимой. По словам эксперта, от этого также может зависеть его цветение следующей весной.

Как обрезать лаванду в конце лета

Сначала нужно найти соцветия, которые уже отцвели. Обычно они становятся сухими и ломкими, а их цвет меняется на тускло-коричневый или серый.

Далее следует провести пальцем вдоль стебля от увядшего цветка до первой пары листьев. Чистыми ножницами или секатором стебель нужно срезать чуть выше этого места. Таким же образом удаляют остальные отцветшие соцветия.

Эта процедура не занимает много времени, однако может стимулировать вторую волну цветения лаванды ещё до окончания тёплого сезона. Кроме того, удаление отцветших соцветий помогает поддерживать аккуратный вид растения.

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Когда лаванда окончательно отцветет, старые соцветия также рекомендуется удалить. При этом важно не срезать старые одревесневшие стебли: они плохо восстанавливаются, а чрезмерная обрезка этой части может повредить растение.

Напомним, ранее мы рассказывали, как опытные огородники в августе выращивают укроп за неделю.

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