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Лавина из снега и льда может накрыть долину в Швейцарии: что известно об угрозе

В Швейцарии 250 тысяч тонн льда угрожают альпийской равнине.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лавина из снега и льда может накрыть долину в Швейцарии: что известно об угрозе

В Швейцарских Альпах движется глыба льда весом 250 тысяч тонн / © Bild

В Швейцарии гигантская глыба льда массой около 250 тыс. тонн медленно сползает по склону горы Вайсхорн и угрожает долине близ села Ранда в кантоне Вале. Свежий снег повышает риск мощной лавины, которая может состоять из льда и снега. Специалисты круглосуточно следят за ситуацией.

Об этом сообщает BILD.

По словам инженера по природным опасностям кантона Вале Норберта Карлена, ледяная масса движется со скоростью до 20 сантиметров в сутки. Еще в августе специалисты зафиксировали резкое ускорение движения ледника и повысили уровень опасности до третьего из четырех возможных.

Особую обеспокоенность вызывает снег, который может накопиться на плато ниже ледяной глыбы. Если она рухнет, то потянет за собой снежные массы. В худшем случае это может повлечь за собой мощную комбинированную лавину, которая распространится дальше и нанесет больший вред, чем обычный ледовый обвал.

В то же время эксперты считают самый опасный сценарий маловероятным. Для его реализации должны совпасть два условия: обвал ледяной глыбы и чрезвычайно высокий уровень лавинной опасности.

Также отмечается, что лед может откалываться постепенно, а не обрушиться все сразу.

Напомним, Среди Антарктиды ученые обнаружили гигантскую прорубь. На максимальном этапе площадь незамерзшей воды зимой составила около 90 тыс. кв км.

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