Лавровый лист и один неожиданный компонент — готовое чудо-средство для помидоров: мощная защита от фитофторы
Фитофтора — самый опасный враг томатов. Этот коварный грибок способен в считанные дни уничтожить кусты и оставить огородника без плода.
Конечно, существуют химические препараты для борьбы с болезнью, но они вредят не только растениям, но и здоровью человека. Именно поэтому опытные хозяева все чаще предпочитают натуральные средства защиты.
Эксперты рассказали о простом и одновременно действенном рецепте натурального настоя против фитофторы. Его главный секрет — сочетание всех известных ингредиентов: лаврового листа и каркаде чая.
Как приготовить защитный настой:
Залейте 10 лавровых листьев литром кипятка.
Добавьте чайную ложку в каркаде.
Настаивайте смесь 5 часов.
Процедить, охладить и разбавить водой до 3 литров.
Полученным раствором достаточно опрыскать помидоры дважды: первый раз до цветения, второй после. И все! Фитофтора будет обходить ваши грядки стороной, а на листьях не появится и намека на пятна.
Сам блоггер признается: не знает, наверное, почему этот настой работает — возможно, дело в дубильных веществах или фитонцидах. Но одно он гарантирует: результат поражает даже опытных огородников.