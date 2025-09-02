ТСН в социальных сетях

Лавровый лист и один неожиданный компонент — готовое чудо-средство для помидоров: мощная защита от фитофторы

Фитофтора — самый опасный враг томатов. Этот коварный грибок способен в считанные дни уничтожить кусты и оставить огородника без плода.

Лавровое письмо от фитофторы

Лавровое письмо от фитофторы / © unsplash.com

Конечно, существуют химические препараты для борьбы с болезнью, но они вредят не только растениям, но и здоровью человека. Именно поэтому опытные хозяева все чаще предпочитают натуральные средства защиты.

Эксперты рассказали о простом и одновременно действенном рецепте натурального настоя против фитофторы. Его главный секрет — сочетание всех известных ингредиентов: лаврового листа и каркаде чая.

Как приготовить защитный настой:

  1. Залейте 10 лавровых листьев литром кипятка.

  2. Добавьте чайную ложку в каркаде.

  3. Настаивайте смесь 5 часов.

  4. Процедить, охладить и разбавить водой до 3 литров.

Полученным раствором достаточно опрыскать помидоры дважды: первый раз до цветения, второй после. И все! Фитофтора будет обходить ваши грядки стороной, а на листьях не появится и намека на пятна.

Сам блоггер признается: не знает, наверное, почему этот настой работает — возможно, дело в дубильных веществах или фитонцидах. Но одно он гарантирует: результат поражает даже опытных огородников.

