Лайфхак для чистки посуды от грязи и жира с помощью таблетки: рассказываем какой

Пригоревшие кастрюли – это головная боль каждой хозяйки. Что только не используют, чтобы почистить кастрюли от грязи, копоти, жира. Кастрюли замачивают, оттирают содой, уксусом, чистят разнообразной химией. Помочь в этом может и таблетка для посудомоечных машин. Даже, если у вас нет посудомоечной машины, стоит купить хотя бы одну таблетку, чтобы попробовать этот замечательный способ.

Как почистить кастрюлю от пригорелостей, грязи и жира

Таблетку для посудомоечных машин можно использовать двумя способами. Для такого способа необходима именно порошкообразная таблетка, а не капсулы, наполненные гелем.

Быстрый способ. Когда нет времени и кастрюлю нужно отмыть прямо сейчас, таблетку используют как губку – взять таблетку и счищать ею грязь из кастрюли, отполировать ею грязные, пригоревшие места. Таблетка эффективна, потому что содержит моющие вещества и ферменты, которые растворяют пищу.

Второй способ дольше по времени. Нужно налить в пригоревшую кастрюлю воду, вскипятить ее, бросить таблетку и поварить ее 10-20 минут. Когда смесь станет теплой, почистите обгоревшие на дне посуды.

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