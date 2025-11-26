Как продлить срок хранения продуктов без холодильника / © unsplash.com

Реклама

Автор украинского кулинарного Instagram-канала dribka.soli советует использовать плоские аккумуляторы холода для эффективной сохранности продуктов в холодильнике во время длительных отключений электроэнергии. Их следует размещать под скоропортящимися продуктами — так холод будет держаться дольше, и еда будет оставаться свежей даже без электричества.

Кроме того, фудблогер рекомендует хранить в морозильной камере бутылки с замороженной водой. При выключении света их можно переместить в основное отделение холодильника, что поможет поддерживать низкую температуру еще несколько часов. По ее словам, такая простая методика позволяет максимально продлить свежесть продуктов и избежать напрасных потерь во время длительных энергопроблем.

Для дополнительного эффекта можно комбинировать оба метода: аккумуляторы холода класть под продукты, а замороженные бутылки размещать вокруг них. Это создает холодную подушку, которая замедляет нагрев холодильника и помогает сохранить пищу даже в течение суток без электричества.